«Аппарат старается аккуратно лавировать между двумя президентами». «Общество голосует против парламента в нынешнем составе». «Почему врачи должны открыто признавать свои ошибки, а больные граждане понять, что уголовное преследование не сделает нашу медицину лучше»

Сетевой Казахстан 3 октября 2019г.

PLATON . ASIA . «Данияр Ашимбаев: Есть ли двоевластие в Казахстане? Часть I» — Да, перед аппаратом стоит сложный политический и моральный выбор – на кого больше ориентироваться. Все понимают, что за фигура Назарбаев: если на него не ориентироваться – можно легко остаться без работы. При этом игнорировать второго президента тоже глупо. Потому что он действующий глава государства и тоже может снять с поста за нелояльность. Поэтому аппарат старается аккуратно лавировать между двумя президентами. При этом мы говорим не о системе двоевластия, а о процессах формирования новых правил игры. Система не столько разбалансирована — она еще пока не сбалансирована заново. У Токаева другой стиль управления, нежели у первого президента. Все, что мы считаем необходимыми атрибутами для президента, или даже президентства в широком смысле – у нас психологически сформировано под влиянием Нурсултана Абишевича. Токаев копировать его точно не будет.

EXCLUSIVE . KZ . «Общество голосует против парламента в нынешнем составе» — Десять дней назад exclusive.kz запустил онлайн-голосование: кого из нынешних депутатов парламента вы хотели бы видеть в новом составе мажилиса? И вот, кажется, настало время подвести промежуточные итоги. Стоит сказать сразу: они неутешительны. Из 107 нынешних обитателей нижней палаты в ее новом составе по результатам «выборов» наших читателей остаются всего трое (во всяком случае, если судить по соотношению голосов «за» и «против»). Вот как выглядит эта тройка: 1. Смирнова Ирина Владимировна — Член Комитета по финансам. 2. Еспаева Дания Мадиевна — Член комитета по финансам и бюджету. 3. Абдиров Нурлан Мажитович — Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

FORBES . KZ . «Почему правительство должно отказаться от поддержки банков, чтобы обеспечить достойную пенсию казахстанцам» — Об этом рассуждает финансист Мурат ТЕМИРХАНОВ — Сегодня ключевой проблемой для вкладчиков ЕНПФ является то, что, несмотря на свой 20-летний возраст, накопительная пенсионная система находится лишь на половине пути своего развития. Это означает, что большая часть людей со средними доходами, которые регулярно платят взносы в ЕНПФ, присоединились к фонду только в середине своей трудовой деятельности. То есть до выхода на пенсию они никогда не смогут делать взносы в течение 40 лет, чтобы получить максимальный пенсионный коэффициент замещения. Здесь прямая зависимость – чем меньше лет делаются взносы, тем меньше коэффициент замещения.

365 INFO . KZ . «Нацбанк продолжит держать тенге изо всех сил» — Российский рубль опять сдал позиции и не так давно в подобных случаях тенге следовал за ним. Но экономист Олжас ТУЛЕУОВ считает, что Нацбанк выберет другой путь — стабильность тенге к доллару и укрепление к рублю. Основную роль в этом решении сыграет политический фактор. Если курс доллара зашкалит за 400, население может запаниковать. А действующему президенту это не нужно. Экономист Петр СВОИК тоже называет политический фактор главенствующим. По его мнению, сейчас курс определяется не какими-то рыночными факторами, а волей государства. Возможно, с некоей поправкой на экономическую необходимость, но минимальной.

«Продукты дешеветь уже не будут» — По данным комитета по статистике, в сентябре рост цен на продовольствие составил 0,1%. Этот показатель остается неизменным с июля. А это значит, что до конца года снижения цен, скорее всего, мы уже не увидим.

TIME . KZ . «Доктор на доверии» — Страну последнее время будоражит тема взаимоотношений медиков и пациентов. У обеих сторон масса претензий друг к другу, эмоции зашкаливают. Почему врачи должны открыто признавать свои ошибки, а больные граждане понять, что уголовное преследование не сделает нашу медицину лучше, мы поговорили с генеральным директором Республиканского центра развития здравоохранения Минздрава Казахстана Айнур АЙЫПХАНОВОЙ — Наше медицинское сообщество сейчас говорит о том, что нельзя лишать врачей свободы за такие инциденты. Да, кто-то должен нести ответственность за неблагоприятный исход лечения: выплачивать штрафы, лишаться лицензии или права работать врачом, пусть даже до конца жизни, но только не сидеть в тюрьме. В развитых странах медицинских ошибок не меньше, но там применяют другие виды наказания, например, родственникам выплачивают компенсацию.

«Дело движется к… развалу» — Газета “Время” продолжает следить за развитием событий вокруг уголовного дела бывших руководителей акционерного общества “Имсталькон”, заподозренных в хищении 2,9 миллиарда тенге из Единого накопительного пенсионного фонда. Эти деньги крупная строительная компания получила взамен выпущенных облигаций, однако не смогла исполнить взятые на себя обязательства. Миллиарды в “Имсталькон” инвестировали частные пенсионные фонды, а после их слияния выяснилось, что у ЕНПФ скопились бесполезные ценные бумаги более чем на три миллиарда тенге. Было принято решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы, и спустя почти два года расследование по факту хищения в особо крупном размере завершилось. Но это еще не значит, что все виновные получат по заслугам. По крайней мере, один из подозреваемых, бывший генеральный директор Владимир КАНАНЫХИН, похоже, решил не испытывать судьбу. Следователям даже пришлось выделить его дело в отдельное производство!

«Непрозрачная водка» — Водочный рынок Казахстана трясет, как алкоголика после сильного похмелья. Наблюдается очередной передел собственности и лоббирование отдельных участников рынка. В итоге из-за сложившейся ситуации бюджет страны недополучает свыше 40 млрд тенге в год, потому что производители вынуждены работать по серым схемам, скрывая реальные объемы продукции и прибыль.

VLAST . KZ . «Сколько юристов нужно Казахстану?» — В начале августа Центр развития трудовых ресурсов сообщил, что юристы находятся в лидерах списка самых невостребованных профессий в стране – 4,818 резюме на 1,221 вакансию. О проблемах юриспруденции, студентах и будущем профессии юриста в Казахстане мы поговорили с деканом Школы права и государственного управления университета Нархоз Станиславом БУЯНСКИМ.

LITER . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Важно, кто будет учить и кого!» — Потом перестройка, рынок… Нуждаясь в деньгах, я согласился преподавать хирургию в открывшемся в нашем городке филиале медколледжа. Студентов было человек 25. Из всей группы интерес к предмету проявляли только пара студентов. И так каждый раз. Начал интересоваться: «Почему?» Оказалось, большинство и не собирается работать по профессии. Заплатил, получил диплом и хоть куда: в массажный салон, маникюр и т.д. Диплом нужен. Поговорил с директором колледжа. По его словам, мы живем на их деньги, отчислять нельзя. Главное, ведь платят. И я отказался. Это были первые признаки коммерциализации медобразования. Эти правила плавно перешли потом и на высшие учебные заведения.

KP . KZ . «Смотрим в книгу — видим «И-пызяву»» — Тема ошибок и ляпов в казахстанских учебниках поднимается каждый год. С началом сентября родители школьников снова и снова находят на страницах учебных пособий поводы в лучшем случае для шуток в родительском чате, в худшем — для бурного негодования. Но все идет по одному и тому же сценарию: родители высказывают недовольство, МОН разводит руками, издательства оправдываются и в конце концов шумиха стихает.

KURSIV . KZ . «Почему казахстанские текстильщики проигрывают узбекистанцам» — Местные производители не могут конкурировать с дешевой продукцией из соседней республики. Причина – мощная поддержка легкой промышленности в Узбекистане и отсутствие таковой у нас.

CARAVAN . KZ . «Как могут наказать сотрудников СИЗО за «издевательства» над хирургом Тезекбаевым» — Казахстанский правозащитник Евгений ЖОВТИС рассказал, почему сотрудники следственного изолятора не имели права брить хирурга Каната Тезекбаева, почему это можно расценивать как преступление и какое наказание им за это может грозить — С моей точки зрения, они не имели никакого права брить человека наголо уже по той простой причине, что, согласно принципу презумпции невиновности, человек невиновен, пока не вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

TENGRINEWS . KZ . ««Я не смог открыть в банке депозит». Вещи, о которых не задумываешься в обычной жизни» — Современные банки стараются сделать все и больше для комфорта своих клиентов. Однако всем ли клиентам действительно доступны все банковские услуги? Об этом не задумываешься, пока не узнаешь, что в XXI веке в казахстанском банке кто-то не смог открыть депозит. Банк не принял принесенные ему на хранение деньги?! Корреспондент Ольга ПАСТУХОВА встретилась с тремя алматинскими мужчинами, которые рассказали, с какими ограничениями от банков столкнулись они лично и другие люди с инвалидностью. Важно, что они не просто критикуют реалии, но и предлагают свои варианты решения ситуации. Ситуации, которая, по статистике на 2018 год, касается более 670 тысяч казахстанцев, имеющих инвалидность.

MK — KZ . KZ . «Казахстанский бизнес с осторожностью вступает в партнерство с государством» — В тяжелые экономические времена для страны весьма привлекательным выглядит государственно-частное партнерство. И хотя эта модель заимствована из мировой практики, в казахстанских реалиях основное финансовое бремя все равно ложится на госбюджет. Почему модель ГЧП за столько лет не снискала популярности?

AZATTYQ . ORG . ««Речевая агрессия». ГОНГО как инструмент репрессивных режимов» — Репрессивные режимы бывших советских республик создают так называемые ГОНГО — псевдонеправительственные организации, — чтобы оказывать влияние на международные дискуссии по поводу несоблюдения этими правительствами прав человека. Казахстан в этом плане не является исключением.

««Обещали зарплату повыше». Депортированные из Норвегии казахстанцы» — Депортированные на днях из Норвегии за нарушение миграционного законодательства казахстанцы говорят, что отправились в Осло «в поисках высоких заработков». Ранее в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили о депортации 59 граждан из скандинавской страны. Власти Казахстана на протяжении многих лет говорили, что соотечественники «не батрачат» за границей.

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