Названы претенденты на госпремию 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби

Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ – Названы претенденты на государственную премию 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан «О присуждении государственной премии Республики Казахстан 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби», — говорится в представленном в четверг проекте постановления правительства.

Согласно проекту указа президента, госпремию имени аль-Фараби планируют присудить за цикл работ на тему «Инновационные кластеры по научной разработке и промышленному производству детских и лечебно-профилактических продуктов питания с национальным содержанием»: президенту ТОО «Общественное объединение Казахская академия питания», доктору медицинских наук, профессору, академику Российской академии медицинских наук и Национальной академии наук Республики Казахстан Торегельды Шарманову; генеральному директору ТОО «Завод Казахской академии питания «Амиран», старшему научному сотруднику ТОО «Общественное объединение Казахская академия питания» Жанкелды Абжаппарову; директору ТОО «ЕвразияИнвест LTD», кандидату экономических наук Кадырбеку Мейрамбекову, а также его заместителю – магистру экономических наук Галымжану Мейрамбекову; вице-президенту ТОО «Общественное объединение Казахская академия питания», доктору биологических наук, профессору Юрию Синявскому; председателю наблюдательного совета ТОО «Ордабасы кус», кандидату экономических наук Сергею Терещенко; директору ТОО «Завод Казахской академии питания «Амиран», главному научному сотруднику ТОО «Общественное объединение Казахская академия питания» Руслану Юн.

За цикл работ на тему «Цикл научных работ в области устойчивого водообеспечения природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в контексте национальной безопасности» госпремию намерены присудить: директору ТОО «Институт географии» Ахметкалу Медеу; главному научному сотруднику ТОО «Институт географии», доктору географических наук, кандидату технических наук, профессору Игорю Мальковскому; главному научному сотруднику ТОО «Институт географии», доктору географических наук, профессору Игорю Северскому; руководителю лаборатории водообеспечения природно-хозяйственных систем и математического моделирования ТОО «Институт географии», доктору географических наук Лидие Толеубаевой; руководителю лаборатории оценки водных ресурсов ТОО «Институт географии», кандидату географических наук Айсулу Турсуновой.

За цикл работ на тему «Новые инновационные достижения в развитии животноводства (скотоводство, овцеводство, коневодство, верблюдоводство, ветеринария)» госпремию планируют присудить: директору ТОО «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», магистру естественных наук Даурену Бекенову; старшему научному сотруднику ТОО «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору PhD Мурату Алиеву; главному научному сотруднику ТОО «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», академику инженерной академии наук Республики Казахстан Темирхану Досмухамбетову; главному научному сотруднику ТОО «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору ветеринарных наук, профессору Николаю Иванову; главному научному сотруднику ТОО «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору сельско-хозяйственных наук, профессору Тулеухану Садыкулову; старшему научному сотруднику ТОО «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», магистру технических наук Сауле Саримбековой; главному научному сотруднику ТОО «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору ветеринарных наук, профессору Ахметжану Султанову.

За цикл работ на тему «Научно-техническое обеспечение энергосбережения транспортировки нефти и нефтесмесей по нефтепроводным маршрутам акционерного общества «КазТрансОйл» госпремию хотят вручить: ректору НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», доктору экономических наук, профессору Искандеру Бейсембетову; руководителю отдела «Компьютерное моделирование и программное обеспечение» научно-производственной лаборатории «Моделирование в энергетике» НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», магистру техники и технологии Тимуру Бекибаеву; заведующему научно-производственной лабораторией «Моделирование в энергетике» НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», доктору технических наук, профессору Узаку Жапбасбаеву; проректору по науке НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», доктору технических наук, профессору Багдаулету Кенжалиеву; главному менеджеру сектора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновации департамента технической политики АО «КазТрансОйл», доктору химических наук Ерболу Махмотову; директору департамента технической политики АО «КазТрансОйл», кандидату технических наук, профессору Берику Саяхову.

«В рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе 014 «Государственные премии и стипендии» на 2019 год сумма денежного вознаграждения государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби составляет Т74 400 000 (четыре премии по Т18 600 000)», — уточнил в пояснительной записке к документу министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.