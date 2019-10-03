Алматы. 3 октября. КазТАГ — В Алматы скончался двухлетний мальчик, предположительно избитый отчимом, передает корреспондент агентства.

«Двухлетний мальчик умер в связи с травмами несовместимыми с жизнью. Утром в 08.00», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы в четверг.

Напомним, 23 сентября около 16.00 в дежурную часть УП Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном стоянии был доставлен мальчик 2017 г.р. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы. Как сообщили в департаменте полиции (ДП) Алматы, мальчик был в коме. В избиении малыша подозревается отчим. Он взят под стражу. Начато расследование по части 1 статьи 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК.

Позднее в пресс-службе управления здравоохранения Алматы сообщили, что избитому двухлетнему ребенку сделали экстренную операцию, он по-прежнему в коме.