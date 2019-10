Дональду Трампу и Владимиру Путину достается из-за их неоднозначных высказываний о Грете Тунберг

Напрашивается такой вывод: критиковать юную шведскую экологическую активистку небезопасно. И, похоже, многие из известных в мире людей, осознавая это, предпочитают помалкивать, хотя они готовы разделять мнение ее критиков

Про Грету Тунберг сейчас говорят и пишут не просто много, а очень и очень много. После своего недавнего весьма эмоционального выступления на климатическом саммите ООН 16-летняя шведская экоактивистка буквально за считанные дни сделалась наиболее обсуждаемой персоной в международном информационном пространстве. Если раньше она считалась самым влиятельным школьником в мире, то теперь ее рассматривают как одного из мировых лидеров общественного мнения. На самом деле трудно себе представить другого человека столь юного возраста, давать оценку личности и деятельности которого брались бы практически в одно и то же время Дональд Трамп и Владимир Путин, лидеры держав, от которых во многом зависит сохранение глобальной стабильности и ядерной безопасности. Высказаться-то они высказались на эту тему, да тут же подверглись обструкции.

Тот же Дональд Трамп, ретвитнувший выступление юной шведки на климатическом саммите ООН, всего-то сказал: «Она кажется очень счастливой девочкой, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего. Как приятно это видеть!». Но многие восприняли такие слова президента США как иронию. И на него, образно говоря, посыпались шишки. К хору голосов, подвергающих разносу хозяина Белого дома за вышепроцитированное и в целом невинное высказывание, подключился, наряду со многими другими, голливудские знаменитости.

Издание Glamourfame.com опубликовало статью под названием «LEONARDO DICAPRIO RESPONDED TO TRUMP’S TWEET TO GRETA THUNBERG» — «Леонардо ди Каприо ответил на выпад Трампа в Twitter’е в адрес Греты Тунберг».

В ней говорится так: «В субботу Леонардо, обращаясь к 60-и с лишним тысячам человек, собравшимся в Центральном парке Манхэттена, рассказал о климатическом движении и похвалил молодых активистов.

Во время своего выступления актер дал отповедь Дональду Трампу, в связи с его высказыванием касательно Греты Тунберг. Речь идет о записи в Twitter’е, в которой президент издевался над молодой активисткой, не осознавая деликатности экологической темы, рассматривавшейся на саммите ООН по изменению климата.

Ди Каприо сказал так: «В то время как эти молодые люди отстаивают свое право на выживание, некоторые, как ни странно, реагируют на такое движение оскорбительными твитами и негативными высказываниями. Эти люди, кажется, больше заботятся о прибыли и своих собственных интересах, чем о будущем. Но мы знаем, что молодежное движение по защите климата сегодня более важно, чем когда-либо в истории человечества».

По его словам, нормально мыслящие люди не могут отрицать существования очевидных экологических проблем, которые требуют безотлагательного решения. Грету Тунберг также поддержали такие известные представители киониндустрии и шоу-бизнеса, как Энн Хэтэуэй, Джейк Джилленхол и Кристина Агилера.

Поэтому не приходится сомневаться в том, что вышеприведенное высказывание Дональда Трампа только прибавило славы шведской экоактивистке.

А вот Владимир Путин прокомментировал выступление юной шведки на климатическом саммите ООН как бы с высоты своего возраста и занимаемого им положения. Он заявил, что верит в искренность юной шведки, но считает, что ей многого не объяснили — сложностей и многообразия мира. «Я уверен, что Грета — добрая девочка и искренняя. Но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. Вот я о чем хочу сказать», — сказал Владимир Путин.

Одним словом, российский президент ничего негативного про нее не говорил. Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вслед за этой речью своего патрона счел необходимым сделать уточняющее заявление о том, что поднятые Гретой Тунберг на климатическом саммите ООН вопросы находят отражение в политике России.

Но все равно негативная ответная реакция массы сторонников шведской экоактивистки не заставила себя долго ждать.

Издание Sun опубликовало материал под названием «VLAD TAKES AIM: Vladimir Putin dismisses Greta Thunberg as a ‘poorly informed’ and says poor countries can’t be denied chance to become as rich as Sweden» — «Влад прицеливается: Владимир Путин считает Грету Тунберг «плохо информированной» и говорит, что бедным странам нельзя отказывать в возможности стать такими же богатыми, как Швеция».

В нем излагается следующее: «Но критики указывают на то, что, несмотря на подписание Парижского соглашения по климату в прошлом месяце, Россия в течение длительного времени игнорировала проблему изменения климата.

Фактически она даже может извлекать экономическую выгоду из такой (критической экологической) ситуации постольку, поскольку пытается воспользоваться таянием Арктики для создания нового судоходного канала вдоль своего северного побережья, где вода обычно бывает покрытой толстым слоем льда.

Сам Путин также говорил, что изменение климата не связано с деятельностью человека, и выражал скептицизм по поводу возобновляемых источников энергии.

Он сказал, что от ветряных электростанций гибнут птицы, а червяки вылезают из земли. Из-за этого высказывания его подвергли всеобщему осмеянию, несмотря на существование закона, предусматривающего наказание за оскорбление чиновников».

Напрашивается такой вывод: критиковать Грету Тунберг небезопасно. Причем чем выше популярность и официальный статус предполагаемого критика, тем более жесткой и масштабной оказывается отповедь ему со стороны многочисленных сторонников юной шведской экоактивистки. И, похоже, многие из известных в мире людей, осознавая это, предпочитают помалкивать, хотя они готовы разделять мнение ее критиков.

