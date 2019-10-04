Назначен новый завотделом внешней политики и международных связей АП РК

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Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ — Назначен новый заведующий отделом внешней политики и международных связей администрации президента (АП) Республики Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Кусаинов Даулетбек Каирбекович (распоряжением главы государства назначен – КазТАГ) заведующим отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Напомним, на этом посту Кусаинов сменил Сатыбалды Буршакова, назначенного заведующим отделом внешней политики и международных связей АП РК в июле 2019 года.

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