Потенциальным фактором дестабилизации в регионе считает Токаев проблему изменения климата

Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, проблема изменения климата является потенциальным фактором дестабилизации в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Злободневной остается и проблема изменения климата. Рост мировых температур приводит к ускорению темпов таяния ледников, опустынивания и эрозии почвы. В этой связи фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу контроля над источниками пресной воды. Хорошо известно, что эта тема входит в число потенциальных факторов дестабилизации и в регионе Центральной Азии», — сказал Токаев на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в российском Сочи.

В этом контексте, как отметил он, Казахстан делает ставку на последовательную совместную работу с другими государствами и международными организациями с целью недопущения конфликтных ситуаций.