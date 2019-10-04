Война Миров. Грета Тунберг как новое знамя регресса

Предлагаемыми методами экологическую политику планеты не перезапустить, зато легко дискредитировать

Классический до шаблона ход со стороны Запада – это стремление выдавать собственные ценности и интересы за общемировые и общечеловеческие. Поэтому Грета Тунберг всего лишь новое звено в старой цепи. Сегодня уже не мейн-стрим говорить об озоновых дырах, а когда-то тема чрезвычайно активно муссировалась в прессе. Если 16-летняя девушка выступает с трибуны ООН, значит, это кому-то нужно.

Не каждый озабоченный климатом подросток может встретиться с Папой Римским, а Грета Тунберг была удостоена внимания понтифика на площади Святого Петра в Ватикане. В прессе много пишут о психических заболеваниях зеленой активистки из Швеции, на почве которых она стала веганом, отказывается летать на самолетах и заставила родителей отдать загородную виллу под приют для беженцев. Однако здесь важны последствия и влияние активной гражданской и жизненной позиции Греты.

Возьмем авиационную составляющую поездки. Как идейный противник гражданской авиации, девушка прибыла в Нью-Йорк на парусной яхте принца Монако с солнечными батареями. Потом отправилась в Канаду, где проходило собрание Международной организации гражданской авиации (ICAO). Ну а потом Россия и Китай выступили с совместной критикой инициативы ICAO по внедрению компенсационной системы, предусматривающей обязательные сборы с авиакомпаний за выбросы углекислого газа при выполнении международных полетов.

«Мы считаем, что предлагаемый вариант глобальной системы рыночных мер в виде компенсационной системы CORSIA не защищает природу, а лишь устанавливает дополнительные сборы с авиакомпаний за превышение порогового уровня эмиссии СО2», ­– заявил Александр Юрчик, заместитель министра транспорта РФ. По его словам, данная система предусматривает приобретение авиакомпаниями так называемых эмиссионных единиц на открытых углеродных рынках за пределами сектора международной гражданской авиации, что противоречит интересам авиаиндустрии и эксплуатантов воздушного транспорта, а также создает условия для недобросовестной конкуренции. Он добавил, что приобретение данных эмиссионных индульгенций не является инвестированием средств авиакомпаний в авиационные проекты и технологии, направленные на реальное сокращение эмиссии СО2 в гражданской авиации. «По сути – это механизм ускоренного возврата инвестиций в уже завершенные проекты, выполненные в других индустриальных секторах», – пояснил глава российской делегации на собрании ICAO.

Таким образом, одного из выигрывающих от подобных инициатив уже можно более-менее четко определить – это индустриально развитые страны Запада, которые свои позиции в «пищевой цепочке» авиационного бизнеса уже заняли и не хотят делиться ими с конкурентами. Кстати, российско-китайский подход уже поддержала Индия, которая тоже понимает против кого предметно направлены подобные новые барьеры.

Швеция сегодня один из лидеров в плане иррационализации общественной защиты граждан. Из-за падения качества образования экстремистские экологические идеи ложатся на вполне подготовленную почву. Там набирает популярность движение «стыдящихся летать» (Flygskam) под предлогом того, что авиация наносит вред окружающей среде и участвует в изменении климата. «Стыдящиеся» предлагают переходить на скоростные поезда. Их веру не колеблет тот факт, что на авиатранспорт приходится всего 2% мировых выбросов углекислого газа, тогда как на производство электроэнергии и отопления 49%, а скоростные поезда потребляют много электричества.

Люди вроде Греты Тунберг ждут опасности от всего на свете. Таких можно ловить на шутку с огурцами, когда ученые «установили», что среди людей, родившихся в 1839 году и впоследствии употреблявших в пищу огурцы смертность составила 100%. Отсюда же обвинения коров в глобальном потеплении (в результате пищеварительного процесса эти животные выделяют метан). Экологические активисты подсчитали, что на производство говядины требуется в 28 раз больше земли, в 11 раз воды и в 6 раз удобрений, чем для аналогичных объемов свинины и курицы. Поэтому призывы отказываться от «красного мяса» в пользу «белого» имеют под собой специальные расчеты. У веганов подход вообще кардинальный: съесть картофель, рис и брокколи – это гораздо более щадящий режим воздействия на планету, чем вырастить урожай, скормить его животному, а потом съесть мясо. Особенность Греты в том, что она истово следует подобным установкам, не ест мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, морепродуктов, меда, не носит изделий из кожи, меха, шелка, шерсти и других материалов животного происхождения.

Базовые элементы «синдрома Греты Тунберг» однозначно есть и в Казахстане. Достаточно посмотреть, сколько раз будировалась тема строительства АЭС за последние годы. Ладно бы еще правительство хоть раз обмолвилось, мол, рассматриваем такой вопрос. Наоборот, Астана – Нур-Султан раз сто официально заявляли, что никаких вариантов строительства атомной электростанции нет и в повестке государства ничего подобного не намечено. Возможно, сам факт того, что соседний Узбекистан строит у себя АЭС, генерирует атомные страхи в Казахстане.

Уже более 1,5 млн школьников последовали примеру Тунберг. Разумеется, они не стали веганами, но как минимум вышли на акции протеста против мирового потепления, изменения климата и всех тех, кто его поддерживает своими действиями. При этом ни сама Грета, ни ее последователи ничего нового про климат не сказали. Разве что в газете Guardian появилось распоряжение вместо словосочетания «изменения климата» употреблять «климатическая катастрофа», да и вообще лозунги под экологическими знаменами стали радикальнее выше обычного. Тем не менее, перемены однозначно идут. Раньше ученые издевательски писали на тему, что корова пукнула и из-за этого происходит изменение климата, а теперь вносятся законопроекты, которые рассматривают животноводство с точки зрения парниковых газов и прочих сомнительных с научной точки зрения утверждений.

У эффекта Греты Тунберг однозначно имеются свои заказчики. Генеральная ассамблея ООН, на которой выступила экологическая активистка, профильно посвящена вопросам агросектора. И вот с трибуны выступает веганака, одарившая недобрым взглядом президента Трампа, а потом делает четкий негативный выпад в адрес высокотехнологичного агропромышленного комплекса, который является одной из электоральных основ нынешнего хозяина Белого дома, намеренного остаться в нем еще на один срок.

Грета Тунберг обвинила глав государств на саммите ООН по изменению климата. (Фото: Тимоти А. Клари / AFP / Getty Images)

Девушка Грета, если конвертировать ее экологические посылы в экономические реалии, отказывает странам вне «золотого миллиарда» в ускоренных вариантах развития. Ведь если развивать ту или иную индустрию, то без увеличения выброса парниковых газов просто не обойтись, а на этом пути предлагается создать дополнительные барьеры и хорошо их профинансировать. Фактически искусственно накачивается идеологическая среда, которая призвана мешать прогрессу развивающихся стран. Ведь невозможно освоить технологии солнечных батарей и ветрогенераторов, не пройдя эволюционно и по компетенциям предыдущие стадии энергетической эволюции.

Концептуальные установки Тунберг базово отталкиваются от идей Томаса Мальтуса, согласно которым ресурсы планеты Земля ограничены и неконтролируемый рост народонаселения приведет к голоду. В реальности серьезные ученые утверждают о колоссальном ресурсном потенциале нашей планеты, которые просто нужно научиться правильно и эффективно использовать. Кладовая мирового океана (71% общей поверхности), например, используется на сегодня в крайне ограниченном и узком спектре. Но чтобы двигаться в направлении прогресса требуются опережающие инвестиции в науку, в первую очередь фундаментальную.

Экологические проблемы, бесспорно, остры и злободневны. Однако такие активисты как Грета Тунберг «зеленую» проблематику дискредитируют и профанируют. Из-за принципиальной позиции по авиации, девушку и ее отца 20 дней плавания на яхте обслуживал экипаж из пяти моряков. В Нью-Йорке эти люди сошли на берег и отправились домой в Швецию самолетом, а им на смену тоже авиарейсом прибыли другие пять членов экипажа. В итоге 10 авиаперелетов вместо четырех, чтобы Грета и ее папа не навредили окружающей среде.

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