Китай вышел из соглашения на $5 млрд на разработку иранского газового месторождения

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Китайская государственная компания China National Petroleum Corp (CNPC) вышла из соглашения на $5 млрд на разработку иранского газового месторождения, сообщает Associated Press.

«Министр нефти Исламской Республики заявил, что китайская государственная нефтяная компания вышла из соглашения на сумму $5 млрд на разработку части огромного морского месторождения природного газа в Иране. Это то самое соглашение, из которого ранее вышла французская компания Total SA из-за санкций США», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что министр не уточнил деталей и не назвал причины.

По информации издания, соглашение на разработку месторождения «Южный Парс», подписанное после заключения ядерной сделки Ирана с мировыми державами в 2015 году, «по-видимому, является последней коммерческой жертвой американской кампании давления на Тегеран после одностороннего выхода президента США Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)». Кроме того, это происходит на фоне торговой войны Китая и США, в которой Пекин и Вашингтон вводят миллиардные пошлины на товары друг друга.

Как сообщается, министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф высказал недовольство кампанией США против Тегерана и ее влиянием на иностранные инвестиции.

«Мы столкнулись с множеством проблем в сфере инвестиций из-за политики максимального давления в США. Мы пытаемся устранить проблемы», — заявил Зариф парламентскому комитету.

В свою очередь тегеранский политолог Саид Лейлаз заявил, что, несмотря на уход Китая из проекта, «Китай останется основным торговым партнером Ирана».