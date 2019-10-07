Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. С надбавкой до 90% от себестоимости продают цемент в Казахстане, сообщила руководитель управления промышленности комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики (МНЭ) РК Жанар Адикова.

«Цемент входит в перечень биржевых товаров и обязанность продажи через биржу возникает в случае заключения купли-продажи, если (сделка купли-продажи – КазТАГ) превышает 60 тонн. При этом анализ цен показал, что при себестоимости, к примеру, вот, Т8 тыс. у завода в результате биржевых торгов эта цена на 80-90% (от себестоимости цемента – КазТАГ) растет. После чего вторичная реализация имеет надбавку от 10% до 30%. Ну и конечная цена она идет, скажем так, после ряда перекупщиков (…) (на повышение – КазТАГ)», — заявила Адикова на заседании рабочей группы по анализу текущей ситуации на товарных рынках в понедельник.

Также она озвучила предложение экспертов рабочей группы о совершенствовании биржевых механизмов, выраженные в объявлении торгов за несколько дней до их проведения, установлении максимальных размеров лотов, запрете на участие покупателей в торговой сети через одного брокера и исключении режима классических торгов.