Специальная экономическая зона Qyzyljar создана в СКО

Алматы. 7 октября. КазТАГ — Специальная экономическая зона (СЭЗ) Qyzyljar создана в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акима СКО.

«Дорогие друзья, хочу поделиться с вами хорошей новостью. Сегодня принято постановление правительства РК о создании специальной экономической зоны Qyzyljar. Это значимый день для Северо-Казахстанской области. На территории СЭЗ появятся современные и экспортоориентированные производства, где будет создано 3 тыс. новых рабочих мест. На первом этапе сумма инвестиций составит Т160 млрд. СЭЗ Qyzyljar будет действовать 25 лет, за это время планируется выпустить продукцию на сумму Т1,5 трлн», — сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

Отмечается, что это единственная СЭЗ в приграничных регионах РФ и Казахстана, включающая в себя такие виды деятельности, как производство и переработка пищевой продукции, строительных материалов, мебели, электроники и машиностроения. Бизнесу будут предоставлены налоговые льготы, государство подведет всю инфраструктуру.

«Мы ожидаем заинтересованности инвесторов из дальнего зарубежья, приграничных регионов РФ и других областей нашей страны. Создание экономической зоны даст мощный импульс развитию СКО», — резюмировал глава региона.

Напомним, 18 сентября МИА «КазТАГ» сообщало, что еще одну специальную экономическую зону (СЭЗ) хотят создать в Казахстане.

«Создать СЭЗ Qyzyljar на период до 2044 года», — говорилось в проекте постановления правительства.

Ожидалось, что СЭЗ Qyzyljar будет занимать площадь 192,3 га на территории Петропавловска.