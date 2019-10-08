Недопустимым считают в Акорде игнорирование фактов народного контроля

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Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Факты народного контроля игнорировать недопустимо, заявила помощник президента Аида Балаева на совещании по вопросам дальнейшего развития Нур-Султана.

«Как правило, жители открыто указывают на недостатки инфраструктуры города, в том числе многих жилых комплексов. Не нужно быть экспертом в градостроительстве, чтобы заметить кривые фонари освещения, проваливающийся асфальт, высыхающие саженцы деревьев. Все это снимается на фото, видео, и распространяется по социальным сетям, сопровождается справедливой критикой. Подобные факты народного контроля недопустимо игнорировать», — сказала Балаева во вторник.

Подобные факты, по ее мнению, являются «проявлением зрелости нашего общества и стремления жить в комфортной среде».

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