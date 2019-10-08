Президент Зеленский попал в ловушку предвыборного популизма 08.10.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 116 0 Политолог Максим Казначеев о Киеве в жерновах мировой геополитики Похожие материалы: Алматы должен стать первым в регионе полноценным мега-регионом на 5 млн человек – аким Два казахстанских вольника завоевали олимпийскую лицензию Президент Хасан Рухани: Иран готов к сотрудничеству с Казахстаном в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков Президент Болгарии планирует посетить Казахстан в 2020 году Война Миров. Импичмент для президента Трампа