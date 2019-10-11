Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Число регионов для расселения оралманов и переселенцев хотят расширить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года №83 «Об определении регионов для расселения оралманов и переселенцев»: в приложении 2 к указанному постановлению: дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: «5. Карагандинская область. 6. Акмолинская область», — говорится в проекте постановления правительства.

Сейчас местами для расселения оралманов и переселенцев определены Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 24 октября.