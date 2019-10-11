Ряд документов с главами стран СНГ подписал в Ашхабаде Токаев

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Ряд документов с главами стран Содружества независимых государств (СНГ) подписал на заседании в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«После завершения заседания совета глав государств СНГ были подписаны следующие документы: 1. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ; 2. Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 3. Конвенция государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы; 4. Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы», — сообщили в Акорде в пятницу.

В мероприятии вместе с Токаевым приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.