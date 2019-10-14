Алматы. 14 октября. КазТАГ – Владимир Радионов/Мадина Алимханова. Больница, 30 многоэтажек и 95 частных домов остались без горячей воды из-за ЧП в Алматы, сообщил руководитель управления энергетики города Асет Масабаев.

«В район отключения попали 30 многоэтажных жилых домов, 95 частных домов одна больница и свыше 100 объектов бизнеса. Устранение аварии предварительно продлится до 21.00. Необходимо отметить, что это не отопление, а горячее водоснабжение», — сказал Масабаев в понедельник.

По его словам, сети, на которых произошел прорыв, «устаревшие, изношенные».

«По городу в целом износ сетей составляет 60%. Эта трасса была построена в 1971 году. В этом году мы по этой магистрали начали работу, но мы начали работу ниже Толе би. Эту часть мы запланировали на следующий год, но выстрелило сейчас. Здесь испытания проводили весной и летом, она выдержала, прорыв произошел самопроизвольно», — сказал он.

По предварительной информации, пострадал один человек.

«Он отказался от госпитализации. Если не ошибаюсь, температура воды была свыше 50 градусов. Процесс аварии начался после 12.00, но мы уже час, как отключили воду. Объем воды сейчас выясняем. Пострадавший – водитель, когда вода начала литься, они не остановились, хотели проскочить. Мы с себя ответственность не снимаем, все машины через тепловые сети отработаем по страховке», — уточнил Масабаев.

Прорыв теплотрассы прокомментировали и в акимате Алматы.

«В 12.05 14 октября произошло снижение давления в ПВ 1 зоны города с увеличением подпитки на ТЭЦ-2 с 3800 т/ч до 4200 т/ч и увеличением расхода по ПВ ТМ-2,5 от ТЭЦ-1. В 12.27 поступило сообщение от ДЧС города о поступлении горячей воды на Бокейханова–Райымбека. Для локализации отправлен персонал Центрального эксплуатуционного района и аварийной службы ТОО «АлТС». Повреждение ПВ ТМ-2 Ду-700 мм 1971 года постройки в проходном канале между ТК-2-25 и ТК-2-29 на западной стороне Бокейханова, ниже 100-150 метров Райымбека. В 13.20 отключены ПВ ТМ-2 от ТК-2-16 до ТК-2-34 и ПВ ТМ-5 от ТК-5Т-2 до ТК-2-34», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что для устранения повреждения привлечено девять единиц техники и шесть бригад (18 человек).

«Порыв был с выбросом теплоносителя. Три машины подтопило – владельцы могут обратиться в «АлТС» и в установленном законом порядке решить вопрос о выплате компенсации. Люди не пострадали. Было подозрение: человек попал под теплоноситель, его осмотрели врачи прибывшей по вызову «скорой помощи», от госпитализации он отказался. Труба подачи горячей воды диаметром 700 мм была проложена в 1971 году, прошла гидравлические испытания, но тем не менее произошел порыв. Сейчас речь идет о замене сегмента, где произошел порыв, что касается замены – вопрос будет рассмотрен в следующем году», — прокомментировал ситуацию официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса ЖКХ Алматы Ян Гирин.

Ранее сообщалось, что в Алматы после прорыва теплотрассы залило улицу Бокейханова, недалеко от проспекта Райымбека. Некоторые автомобили застряли посреди проезжей части и почти полностью ушли под воду. В настоящий момент улица Бокейханова перекрыта.