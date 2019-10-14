Казахстан оказался лидером по росту цен на продовольствие среди стран ЕАЭС в сентябре

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Казахстан оказался лидером по росту цен на продовольствие среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сентябре, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В Республике Беларусь в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года в наибольшей степени возросли цены и тарифы на непродовольственные товары – на 3,2%, продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) – на 2,2%, а в Республике Казахстан зафиксирован максимальный прирост розничных цен на продовольственные товары – на 6,2%», — сообщает КирТАГ со ссылкой на Нацстатком Кыргызстана в понедельник.

В целом же, в сентябре максимальный уровень инфляции среди стран ЕАЭС зафиксирован в Армении – 3,4%.

«В сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем в странах-членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, за исключением России, где зафиксировано их снижение на 0,2%», — говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года максимальный уровень инфляции (3,4%) в потребительском секторе экономики отмечен в Беларуси, в то время как в Армении зафиксирована дефляция (снижение потребительских цен и тарифов) на 2,1%.

«Максимальное снижение розничных цен на продовольственные товары наблюдалось в Республике Армения (на 5,5%), непродовольственные товары – в Кыргызской Республике (на 0,8%), тарифы на услуги – в Республике Казахстан (на 0,3%)», — уточняет КирТАГ.

Напомним, ранее на заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев сообщил, что годовая инфляция в стране замедлилась до 5,3% с 5,5%. Наибольший вклад в инфляцию, по его словам, вносит продолжающийся рост цен на продовольственные товары, который достиг максимума с начала 2017 года – 9,1%. Цена на мясо выросла на 13,5%, хлеб и крупы – 12,7%.