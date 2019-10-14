Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. «Незначительным» назвали в минсельхозе ожидаемое повышение цен на хлеб в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«По повышению цены на хлеб, я думаю, что повышение будет, повышение будет незначительное. (…) Сейчас цена на хлеб в районе Т75-78, в зависимости от региона. Я предполагаю, что незначительное поднятие – это в районе Т80-82», — сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

Таким образом, по данным министра, цены на хлеб вырастут до 10%.

«Мне сложно сейчас говорить, какая цена будет, но я вам скажу, я уже сказал, будем работать над тем, чтобы резкого скачка цен не было», — заверил министр.

Рост цен на муку и хлеб, по его словам, зависит от ситуации на рынке, какая цена сложится на казахстанское зерно.

«На сегодня на зерноэлеваторы завезено всего 2,9 млн тонн зерна. Я думаю, что к концу ноября все зерно будет на элеваторах, тогда мы и поймем, какая цена сложится. Чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы сейчас с продкорпорацией (АО «НК «Продкорпорация» – КазТАГ) занимаемся закупом зерна в стабилизационный фонд, кроме этого, каждый областной акимат сейчас тоже закупает в стабилизационный фонд зерно и муку», — добавил глава минсельхоза.

Но, как оказалось, в 2019 году «Продкорпорация» реализовала объем зерна на внутренний рынок по нижней планке – 150 тыс. тонн.

«Ежегодно для стабилизации цен на внутреннем рынке с февраля по июль «Продкорпорация» реализует казахстанским мелькомбинатам 150-250 тыс. тонн зерна. В этом году также реализовано 150 тыс. тонн зерна на внутренний рынок, чтобы резкого повышения цены на хлеб не было», — уточнил Омаров.

Цена на хлеб, по его данным, зависит не только от пшеницы. Пшеница в цене на хлеб составляет в районе 54%. Остальное, по его словам, зависит от других дополнительных расходов: на энергоносители, дрожжи, другие расходы.

В свою очередь, управляющий директор АО «НК «Продкорпорация» Нурбек Даирбеков добавил, что компания контролирует количество и качество собранного зерна.

«Исходя из этих цифр, мы сейчас вырабатываем собственные действия. В начале сентября «Продовольственная корпорация» для формирования цен на рынке уже объявила внутренние цены на закуп. Но это было только в начале уборочной страды. Поэтому в середине уборочной страды мы сделали свои корректировки и увеличили цены несколько. Сейчас же, по результатам уборочной, мы сделаем полную оценку, что собрано и сколько собрано, и выйдем уже с новыми предложениями к рынку, для того, чтобы сформировать стабилизационные фонды «Продовольственной корпорации» и в весеннее-летний период 2020 года иметь возможность и инструменты стабилизировать цены на внутреннем рынке, и если будет необходимость, снизить их», — утверждает Даирбеков.

По его словам, основные сельхозпроизводители, крупные, закончив уборку, сейчас подсчитывают баланс – сколько произвели. «Продкорпорация», заверил он, ведет с ними постоянные консультации, мониторинг.

«Практически, на сегодняшний день, порядка 70 тыс. тонн уже было зафиксировано», — сказал представитель «Продкорпорации».

Работа в этом направлении, по его словам, ведется. В «Продкорпорации» ожидают, что основные объемы зерна сформируют уже до конца декабря.

«Мы имеем инструменты для того, чтобы сдержать рост цен. В то же время я бы хотел отметить с точки зрения подходов рынка, международной ситуации на зерновом рынке, мы ожидаем весьма стабильную ситуацию. Никаких катаклизмов если не произойдет, то это и не повлияет, не повысится цена на хлеб», — уверяет Даирбеков.