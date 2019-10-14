Почти на 7% уменьшились за январь-сентябрь золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Почти на 7% уменьшились за январь-сентябрь золотовалютные резервы Национально банка Казахстана, сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

«Золотовалютные резервы Национального банка на 1 октября текущего года, по предварительным данным, составили $28,8 млрд. С начала года они снизились на 6,8% или $2,1 млрд», — сказал Досаев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

По его словам, снижение произошло из-за погашения валютного свопа с банками и оттоков со счетов клиентов в иностранной валюте за рубеж.

За сентябрь 2019 года золотовалютные резервы увеличились на 2,1% в результате поступлений иностранной валюты от выпуска правительством еврооблигаций, роста объема срочных валютных вкладов банков в Нацбанке и покупок золота.

Также снизились общие международные резервы. С начала года они, включая активы Национального фонда в размере $59,4 млрд, снизились на 0,8% и составили $88,2 млрд.