Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Производство мяса в Казахстане увеличилось на 10,2% за девять месяцев 2019 года, указывается в ежемесячном отчете комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Производство мяса в Казахстане в январе-сентябре 2019 года составило 213,5 тыс. тонн, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в отчете в понедельник.

Кроме того, за девять месяцев произведено: 416,4 тыс. тонн молока (+7,5%), 2,5 млн тонн муки (-3,8%), 179,5 тыс. тонн сахара (-3,9%), 58,3 тыс. тонн круп (-4,6%).