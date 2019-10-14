Успех казахстанского гимнаста, два поражения футбольной сборной РК, неудача женской команды по боксу на чемпионате мира, хоккейный «Барыс» в тройке лидеров и победа баскетбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: олимпийская лицензия для Казахстана

В немецком Штутгарте завершился чемпионат мира, на котором, помимо медалей, разыгрывалось и большинство путевок на летние Игры в Токио. Мужской сборной Казахстана (наши девушки в ЧМ не участвовали) не удалось решить сверхзадачу – отобраться на Олимпиаду полным составом. Впрочем, такая цель изначально выглядела труднодостижимой. Ведь для этого необходимо было попасть в «топ-12» командного первенства, а наша молодая дружина, в которую входят сплошь 19-21-летние гимнасты, только-только начала приближаться к мировой элите. В итоге она, как и на прошлогоднем ЧМ, стала 16-й. А вот с задачей-минимум справиться удалось: лидер сборной Милад Карими завоевал олимпийскую путевку в личном многоборье (абсолютном первенстве). Здесь стоит напомнить, что на предыдущие Игры в Рио-де-Жанейро не смог отобраться ни один из казахстанских гимнастов.

На снимке: Милад Карими

Борьбу в личном многоборье – в шести упражнениях – вели 156 участников. Для выхода в финальный раунд нужно было попасть в число 24-х сильнейших по итогам квалификации. Карими на этой стадии набрал 26-ю сумму, но за вычетом «третьих лишних» (от каждой страны к финалу допускаются не больше двух спортсменов) стал 23-м. Это и принесло ему олимпийскую путевку. В «лицензионной зоне» оказался и другой казахстанец, Аким Мусаев (32-е место), но тут вступил в силу принцип «не больше одной квоты на страну», который распространяется на гимнастов из сборных, не вошедших в «топ-12» по итогам командного первенства.

В финале многоборья Карими успешно выступил в любимых для себя вольных упражнениях (8-я позиция), но, как и в квалификации, много баллов недобрал на коне. На остальных четырех снарядах он показал средние результаты и в итоге занял 21-е место. А призовую тройку составили два россиянина и китаец. Кстати, гимнастам из этих стран не было равных и в командном первенстве.

Что касается соревнований в отдельных упражнениях, то из казахстанцев ближе других к выходу в финалы (а туда попадают лишь по 8 лучших) были тот же Карими в вольных и Нариман Курбанов на коне. Оба заняли в квалификации 12-е места. Курбанов имеет хорошие шансы завоевать индивидуальную олимпийскую лицензию на двух оставшихся турнирах – либо на чемпионате Азии, либо на этапах Кубка мира, которые пройдут весной следующего года.

Футбол: последние домашние матчи очков не принесли

Два матча на своем поле в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020-го провела на минувшей неделе национальная сборная Казахстана. И оба проиграла.

В четверг на стадионе «Астана-Арена» она принимала футболистов с Кипра. Обе команды перед этим матчем имели по 7 очков, а, значит, победитель получал хорошие шансы занять в итоговой турнирной таблице более высокое место. Первый тайм обнадежил болельщиков: наша сборная в целом смотрелась лучше, имела больше моментов для взятия ворот. И после получаса игры она открыла счет. В этом эпизоде ключевую роль сыграли центральные защитники, пришедшие в штрафную гостей на подачу углового. Высокорослый Сергей Малый выиграл верховую борьбу и пробил головой, мяч попал в штангу, а на отскок первым успел Темирлан Ерланов. Вскоре отличный момент упустил Исламбек Куат, который оказался лицом к лицу с голкипером, но не смог его переиграть. А вот после перерыва ход матча кардинально изменился: то ли наши футболисты сильно сдали, то ли киприоты серьезно прибавили. И два ответных мяча, забитые гостями на 73-й и 84-й минутах, стали логическим следствием их игрового превосходства.

На снимке: Темирлан Ерланов

Поражение 1:2 серьезно осложнило шансы нашей команды в борьбе не только за 3-е, но и даже за 4-е место в группе – несмотря на то, что в этот же день шотландцы, имевшие на одно очко меньше, были разгромлены в Саранске россиянами (0:4). Еще в одном матче бельгийцы не оставили камня на камне от обороны сборной Сан-Марино – 9:0.

Именно бельгийцы, выигравшие все семь предыдущих матчей и возглавляющие текущий рейтинг ФИФА (иначе говоря, на сегодня №1 в мире), стали следующими экзаменаторами казахстанских футболистов. Матч состоялся вчера на той же «Астана-Арене». Наша команда старалась организованно действовать в обороне, временами ей удавались довольно острые контратаки, но это был тот самый случай, к которому применимо выражение «против лома нет приема». 0:2 – вполне ожидаемое поражение.

В этот же день шотландцы, выиграв у сборной Сан-Марино со счетом 6:0, сместили казахстацев на 5-е место. А россияне, не без труда одолев киприотов (1:0), обеспечили себе, как и бельгийцы, путевку на Евро-2020 (напомним, что из каждой группы в финальную часть выходят по две сборные). Так что осталось только выяснить, как команды Кипра, Шотландии и Казахстана, имеющие соответственно 10, 9 и 7 очков, распределят между собой три следующие позиции. 16 ноября наши футболисты сыграют в Сан-Марино, а киприоты и шотландцы встретятся друг с другом. Спустя три дня в заключительном туре состоятся матчи: Шотландия – Казахстан, Бельгия – Кипр.

Бокс: лишь две бронзовые медали на всю команду

В столице Бурятии вчера завершился женский чемпионат мира. Его участницы оспаривали награды в десяти весовых категориях, половина которых являются олимпийскими. Сборная Казахстана поехала на турнир полным составом (десять спортсменок), но показанный ею результат трудно назвать удовлетворительным. Ни одна из наших соотечественниц не смогла добраться до финальных боев, а две медали – обе бронзовые – были завоеваны в неолимпийских весах. Их получили Милана Сафронова (до 64 кг) и Дина Исламбекова (свыше 81 кг). Причем последней для того, чтобы стать призером, оказалось достаточно одержать одну победу, поскольку в ее категории были всего лишь семь участниц.

На снимке: Дина Исламбекова

Неудачно сложилось первенство для самых титулованных наших девушек. Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 51 кг) проиграла в первом же поединке представительнице Японии. Обладательница «золота» ЧМ-2016 Дина Жоламан (до 54 кг) и бронзовый призер последних Олимпийских игр Дарига Шакимова (до 69 кг) выбыли из борьбы за медали после вторых своих боев, причем обе уступили соперницам из США.

В неофициальном командном зачете наша команда поделила 13-14 места с бельгийской. А верхние позиции заняли сборные России (не в последнюю очередь благодаря тому, чемпионат был для нее как бы домашним), Китая, Турции и США.

Хоккей: победная серия вывела «Барыс» в число лидеров

Выиграв на минувшей неделе оба матча в гостях и доведя свою победную серию до четырех игр кряду, «Барыс» вплотную приблизился к лидерам Восточной конференции КХЛ. Теперь у него стало 22 очка – лишь на два меньше, чем у казанского «Ак Барса», и на одно меньше, чем у омского «Авангарда». Причем последний, с которым «Барыс» борется за первое место в дивизионе Чернышова, провел на матч больше.

В среду казахстанский клуб гостил в Уфе у местного «Салавата Юлаева». Уже в середине стартового периода защитник Даррен Диц удачно бросил со средней дистанции. Ближе к концу второй трети хозяева льда восстановили равновесие, но в начале заключительного периода Кертис Волк снова вывел «Барыс» вперед, воспользовавшись численным большинством. После этого уфимцы стали атаковать и чаще, и острее, но подопечным Андрея Скабелки удалось удержать победный счет – 2:1.

Спустя два дня «Барыс» играл в Новосибирске с «Сибирью». В этом матче он еще раз подтвердил репутацию одной из самых мало пропускающих команд Восточной конференции, сохранив свои ворота в неприкосновенности. А сам провел две результативные атаки. В конце второго периода Никита Михайлис выполнил настолько великолепную передачу Корбэну Найту, что тому было тяжелее промахнуться, чем забить. А в начале заключительной трети матча нападающий Аркадий Шестаков открыл счет шайбам, заброшенным им в КХЛ, – 2:0.

Следующие три игры «Барыс» проведет на своем льду.

Баскетбол: «Астана» начала сезон с волевой победы

В новый регулярный сезон Единой лиги ВТБ вступили 13 команд-участниц. Девять из них представляют Россию. Это московский ЦСКА, казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань», красноярский «Енисей», «Нижний Новгород» из одноименного города, саратовский «Автодор», пермская «Парма». От других стран заявлены польская «Зелена Гура», эстонский «Калев», белорусский «Цмоки-Минск» и наша «Астана».

В стартовом матче казахстанский клуб принимал команду с Кубани. Первые две четверти прошли с преимуществом гостей, которые к большому перерыву выигрывали 12 очков. Но затем баскетболисты «Астаны» заметно прибавили: они стали действовать более плотно под кольцами, разнообразнее атаковать, точнее бросать. Как следствие, перед заключительной десятиминуткой разница в счете сократилась до «минус 3». И хотя в начале заключительной четверти «Локо» снова увеличил ее до 10 очков, хозяева площадки нашли в себе силы ликвидировать это отставание, после чего в нервной концовке вырвали победу – 90:88. Причем 83 очка из 90 «Астане» принесли четверо: Коти Кларк – 26, Малкольм Хилл – 24, Душан Ристич – 21, Александр Жигулин – 12.

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