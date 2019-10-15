Автопарки могут быть приостановлены, если вопрос с субсидиями не решится – «Астана LRT»

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Автопарки могут быть приостановлены, если вопрос с субсидиями не решится, сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

«Если вопрос с субсидиями в дальнейшем не решится, конечно, будет стоять вопрос о приостановлении определенных (автобусных – КазТАГ) парков, которые не смогут вытянуть. Вот и все», — заявил Игенбердинов в кулуарах конференции «Общественный транспорт: реформы и пути развития» во вторник.

Он отметил, что имеется проблема с субсидированием расходов перевозчиков.

«Мы надеемся, что до конца года договоримся на трехлетний бюджет, какие субсидии будут. Частично (автопарки – КазТАГ) получают (субсидии от «Астана LRT» – КазТАГ), но это я вам еще раз скажу, что это возможности (государственного – КазТАГ) бюджета. То есть в предыдущем бюджете этого (субсидий – КазТАГ) не было заложено. Сейчас у нас картина понятна. Мы уже комиссионно с акиматом, налоговым органом все эти проверки необходимые провели, какие реальные расходы, какие не реальные доходы, и вывели вот эту «дырку», которую должны субсидировать», — проинформировал председатель правления ТОО «Астана LRT».

По его словам, на субсидии автобусных парков не было заложено соответствующих сумм, потому что не было ни аналитики, не было расчетов – КазТАГ.

«На покрытие расходов перевозчиков, содержание в целом, чтобы эти автобусы двигались в заданном направлении столько же, сколько нужно, ходить с утра до позднего вечера», — резюмировал Игенбердинов.