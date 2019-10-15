Почти Т8 млрд долгов выплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии

Новости 95 0

Астана. 15 октября. КазТАГ — Почти Т8 млрд долгов выплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«По состоянию на 10 октября 2019 года списана пеня по 334 127 физлицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере Т7,9 млрд и списана пеня на сумму Т1,64 млрд», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В ведомстве напомнили, что за период с 3 октября по 10 октября списана пеня по 21 275 физлицам на сумму Т74,8 млн.

«Наибольшее количество физических лиц, погасивших долги по налогам, – 65 042 – алматинцы. За ними следуют жители Актюбинской области – 34 684 человека. Также 28 975 человек в Костанайской области выплатили долги по налогам. По выплаченным суммам Алматы также в лидерах – погашенная сумма основного долга на данный момент составляет Т4,44 млрд (на момент 1 января 2019 года задолженность по Алматы составляла Т5,5 млрд – КазТАГ)», — проинформировали в КГД.

По данным ведомства, лидером по накопленной сумме налога в недельном рейтинге стал житель Алматы.

Казахстан побил все социальные рекорды Норвегии? Казахстан побил все социальные рекорды Норвегии?
17162

«Так, погасив основной долг по налогу на транспорт в размере Т1 862 999, (жителю Алматы – КазТАГ) была списана пеня в 1,5 раза превышающая основной долг (Т2,745 млн). Жители Нур-Султана уплатили в общей сложности Т483,9 млн налогов. В Костанайской области погашена задолженность в размере Т459,8 млн», — следует из сообщения.

В комитете напомнили, что налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя на официальный интернет-ресурс КГД минфина РК.

Напомним, в Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 3 июля 2019 года внесены поправки, позволяющие физическим лицам применять налоговую амнистию. Данные поправки введены в действие 16 июля.

Всего по Казахстану под амнистию подпадает порядка 1,4 млн человек, которым при условии уплаты основного долга на сумму Т13,9 млрд обещают списать пени на сумму Т6,3 млрд.

Похожие материалы:

  1. Почти Т9 млрд не освоили в госбюджете Казахстана за девять месяцев 2019 года
  2. Финансирование «ҚазАвтоЖола» из госбюджета могут сократить почти на Т5,5 млрд в 2019 году
  3. Почти на 7% уменьшились за январь-сентябрь золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана
  4. Почти на Т28 млрд сократят расходы МОН РК в рамках уточненного бюджета
  5. Почти 90% работников на крупных нефтяных проектах РК составляют казахстанцы

Новости партнеров

Загрузка...