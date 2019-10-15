Астана. 15 октября. КазТАГ — Почти Т8 млрд долгов выплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«По состоянию на 10 октября 2019 года списана пеня по 334 127 физлицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере Т7,9 млрд и списана пеня на сумму Т1,64 млрд», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В ведомстве напомнили, что за период с 3 октября по 10 октября списана пеня по 21 275 физлицам на сумму Т74,8 млн.

«Наибольшее количество физических лиц, погасивших долги по налогам, – 65 042 – алматинцы. За ними следуют жители Актюбинской области – 34 684 человека. Также 28 975 человек в Костанайской области выплатили долги по налогам. По выплаченным суммам Алматы также в лидерах – погашенная сумма основного долга на данный момент составляет Т4,44 млрд (на момент 1 января 2019 года задолженность по Алматы составляла Т5,5 млрд – КазТАГ)», — проинформировали в КГД.

По данным ведомства, лидером по накопленной сумме налога в недельном рейтинге стал житель Алматы.

«Так, погасив основной долг по налогу на транспорт в размере Т1 862 999, (жителю Алматы – КазТАГ) была списана пеня в 1,5 раза превышающая основной долг (Т2,745 млн). Жители Нур-Султана уплатили в общей сложности Т483,9 млн налогов. В Костанайской области погашена задолженность в размере Т459,8 млн», — следует из сообщения.

В комитете напомнили, что налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя на официальный интернет-ресурс КГД минфина РК.

Напомним, в Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 3 июля 2019 года внесены поправки, позволяющие физическим лицам применять налоговую амнистию. Данные поправки введены в действие 16 июля.

Всего по Казахстану под амнистию подпадает порядка 1,4 млн человек, которым при условии уплаты основного долга на сумму Т13,9 млрд обещают списать пени на сумму Т6,3 млрд.