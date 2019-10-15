Степан Бандера, великий и ужасный

15 октября 1959 года легендарный вождь украинских патриотов был отравлен агентом КГБ

Я уже говорил, дорогие читатели: история (историография) – не наука. Это сфера идеологических услуг. Сначала дует один ветер, и секретарь ЦК компартии Казахстана с трибуны клеймит «наркоманов и хулиганов» – тех, что вышли на площадь в декабре-1986. Потом ветер меняется, и уже к 1991 году становится известно, что секретарь в суровом декабре «возглавил одну из колонн» «хулиганов». Сами хулиганы оказались героями.

А представляете, что делают с историческими фактами не через пять, а через пятьдесят и сто лет после события?

С таким предисловием слушайте теперь про Бандеру. Его именем в советское время пугали детей. «Бандера», «бандеровцы» было как «Гитлер» и «фашисты». А сейчас из этого человека делают героя украинского народа. Однако на большей части Украины героизация Бандеры приживается плохо. Поскольку деды и прадеды многих незападных украинцев воевали против бандеровцев. Гибли от бандеровских терактов. Но давайте по порядку.

Фото: Dokoupil Ivo/CTK/Global Look Press

Степан Бандера родился в 1909 году на Галичине. Сейчас это Ивано-Франковская область Украины, а тогда была территория Австро-Венгрии. Отец Степана, священник, закончил богословский факультет Львовского университета и считался ярым украинским националистом. Ну, или горячим патриотом. Откуда смотреть. В его доме собирались местные интеллигенты, торговцы, зажиточные хуторяне. Спорили о том, почему их, украинцев, все обижают: поляки, австрийцы, москали, евреи – и что с этим делать.

Бандера-младший уже с 14 лет участвовал в нелегальной борьбе с угнетателями украинского народа. Бороться приходилось в основном с поляками, поскольку Австро-Венгрии к тому времени не существовало, а поход Будённого и Тухачевского на Варшаву в 1920 году оказался для Советов неудачным, и Западная Украина досталась Польше.

Сохранилось много подробностей, характеризующих юного патриота как отмороженного (то есть решительного и волевого), хотя и болезненного от природы (вспомним полководца Суворова) перспективного лидера. Бандера быстро набирал авторитет в соответствующих кругах и вскоре возглавил молодёжное крыло украинской организации националистов.

Шуток эти парни не шутили. В 1934 году они организовали покушение на министра внутренних дел Польши. Покушение оказалось удачным. Министр умер в больнице, а Бандера и ещё 11 террористов были схвачены и приговорены к смертной казни.

Или они были не террористы, а революционеры, как Александр Ульянов?

Польская власть была помягче российской царской власти. Смертную казнь приговорённым заменили на пожизненное заключение. Пять лет Степан Бандера просидел в одиночке. А в сентябре 1939 года, когда Германия напала на Польшу и тюремная охрана разбежалась, его выпустили из камеры другие украинские патриоты.

Оказавшись на свободе, Бандера отправился во Львов. За несколько недель до этого Западная Украина была очищена советскими оккупантами от польских оккупантов. Поначалу украинских патриотов там не трогали. Поэтому они развили активную деятельность. Решали, надо ли сотрудничать только с немцами, которые вот-вот придут на Украину, или также надо сотрудничать со странами анти-гитлеровской коалиции – Британией и Францией. СССР украинские националисты считали колоссом на глиняных ногах, обречённым на скорый развал. А русских и прочих «советских» считали азиатскими дикарями.

После того, как Гитлер напал на СССР, бандеровцы торжественно приняли на митинге во Львове «Акт возрождения украинского государства». А также сформировали украинское правительство. Потом начали создавать органы местного самоуправления в городах и районах. Немецкие оккупационные власти сначала смотрели на это в некоторой задумчивости. Потом решили, что им такая самостийность не нужна. Пятого июля 1941 года они арестовали Бандеру, а затем и руководителя «украинского правительства» Стецко. От них потребовали отмены «Акта о возрождении». Но украинские лидеры отказались. Тогда Бандеру посадили в немецкую тюрьму. Потом перевели в концлагерь. Он просидел там до конца 1944 года.

А на территории Украины в это время развернулось грандиозное побоище. Помимо советских партизанских отрядов там активно действовали бандеровские отряды. А также отряды других украинских националистов. Кроме того, многие местные «патриоты» служили у немцев. Участвовали в «акциях» по уничтожению евреев. Жестокие, доходившие до изуверства и массовых этнических чисток столкновения происходили у бандеровцев с польской Армией Крайовой – это до сих пор болезненный рубец в отношениях двух соседних народов.

Как на противоречивые события той поры надо смотреть из сегодняшнего дня? Можно ли проводить аналогии между свободолюбивыми решительными бандеровцами и казахскими патриотами, например, алаш-ординцами, которые в 1917-20 г.г. боролись и с большевиками, и с белыми?

Или правильнее сравнивать Степана Бандеру с Амангельды Имановым? Он ведь тоже поднял восстание против империи. Правда, в 1916 году. А бандеровцы подняли в 1941-ом. Амангельды Иманов в советское время считался героем. Ведь он воевал не с русскими, а с проклятым царизмом. Ну, так ведь и о бандеровцах теперь пишут в украинских учебниках: они воевали со Сталиным. Который хуже Гитлера.

Кстати, я со студенческих лет помню рассказы семиреченских старушек – о том, что именно творили «герои» Амангельды Иманова в глубоком тылу российской армии. Это очень похоже на то, что творили бандеровцы на территории Украины во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

А может, этих бодрых парней надо сравнивать с донецкими и с уйгурскими сепаратистами? Теми, что пытаются разрушить целостность унитарных государств?

После победы Советской Армии над Гитлером бандеровцы не угомонились. Они имели боевой опыт, запасы оружия. Пользовались на Западной Украине немалой поддержкой населения. Сама карпатская и закарпатская природа, эти заросшие густым лесом холмы, напоминающие предгорья Заилийского Алатау, очень помогала «патриотам» укрываться от преследования. Войсковые операции против бандеровцев продолжались почти десять лет. Лидер украинских националистов всё это время оставался на Западе. Координировал оттуда деятельность своих отрядов. Родственники Бандеры сидели в советских лагерях. Его сестра Владимира (это женское украинское имя) после лагеря была отправлена на поселении в Караганду, затем, в середине 1950-х, ей разрешили вернуться на Украину.

К этому времени вооружённое сопротивление бандеровцев было подавлено. Сам Степан Бандера жил с семьёй в Мюнхене. Продолжал потихоньку работать над «украинским возрождением», перспективы которого всё более отдалялись. Но в Москве, похоже, считали иначе. Там по-прежнему видели в движении украинских националистов серьёзную угрозу. Козырную карту, которую Запад обязательно будет разыгрывать против СССР. И вот 15 октября 1959 года, когда Степан Бандера отпустил охрану и вошел в подъезд дома, где снимал квартиру, на лестнице его встретил человек, которого Бандера уже видел ранее в церкви. Из специального пистолета тот выстрелил в лицо Бандере струёй цианистого калия. Бандера упал, пакеты с покупками покатились вниз по лестнице. Через некоторое время труп обнаружили соседи. Вызвали полицию и врачей. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

Так эта история и ушла бы в прошлое полу-загадкой. Но через два года некий Богдан Сташинский, активист украинского национального движения, явился в полицию Западной Германии и рассказал, что на самом деле он агент КГБ и по заданию своего руководства убил Бандеру. А до этого убил ещё одного лидера украинских националистов. Показания Сташинского тщательно проверили. Всё сошлось. Разразился грандиозный скандал. Он добавил сияния в героический нимб мученика за украинскую свободу Степана Андреевича Бандеры и проклятий в адрес советского Мордора.

С тех пор прошло шестьдесят лет. Имя Бандеры живёт. Некоторое время назад оно засияло новым светом. Поглядим, какое счастье это принесёт украинскому народу. Но что характерно: никто из киевских экспертов, которые охотно дают мне интервью на любые темы, говорить про Бандеру, убеждать казахстанских читателей в его героизме, не захотели.

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