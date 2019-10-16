Алматы. 16 октября. КазТАГ – До 64,3% выросла за год доля расчетов в тенге и рублях между Казахстаном и Россией, сообщает ТАСС.

«Нельзя не отметить увеличение расчетов в национальных валютах. Мы продвинулись за последние годы. Доля расчетов выросла и составила 64,3% за последний год», — сказал первый вице-премьер России – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он добавил, что в рамках сотрудничества двух стран развиваются расчеты в рамках платежной системы «Мир», а также обсуждаются обмен и передача финансовых сообщений.