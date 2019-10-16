Алматы. 16 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанские букмекеры выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе», передает корреспондент агентства.

«В настоящее время в мажилисе парламента рассматриваются поправки в закон «Об игорном бизнесе», в частности, вывод касс букмекерских контор в резервации. Мы не поддерживаем поправку касательно вывода касс букмекерских контор в так называемые «резервации» или игорные зоны, которые сейчас организованы в Капшагае и Боровом. Мы выступаем категорически против ее включения в данный законопроект», — сказал заместитель директора букмекерской конторы Tennisi Сергей Казаков на пресс-конференции в среду.

По его утверждению, вывод букмекерских касс в игорные зоны спровоцирует рост безработицы и сокращение налоговых поступлений в бюджет.

«За 2018 год букмекерскими компаниями уплачено порядка Т16,5 млрд налогов, за 2019 год цифра составит порядка Т20 млрд. В случае вывода касс букмекеров в игорные зоны, государство лишится данных поступлений в бюджет. В одночасье на улице без работы останутся порядка 5 тыс. сотрудников букмекерских контор (как правило, молодых женщин в возрасте от 21 до 30 лет). В условиях непростой социально-экономической ситуации это вызовет рост безработицы», — заявил он.

По словам Казакова, согласно данным исследовательского агентства DAMU Research, треть населения уверена, что среди азартных игр есть такие, которые приносят пользу населению и обществу в целом. К их числу, по мнению респондентов, относятся «ставки на спорт» и «еженедельные лотереи».

В свою очередь, директор букмекерской конторы «Пари Матч» Владимир Кочерга отметил, что негативные последствия для отрасли будет иметь создание «Центра учета ставок» (ЦУС).

«С октября 2016 года все сервера букмекеров находятся в Казахстане, данные аппаратно-программные комплексы (АПК) фискализированы и информация, которая необходима для целей расчета налогов, отправляется в комитет государственных доходов. Вместо того, чтобы модернизировать АПК и прописать в нем те функции, которые хотят придать ЦУСу, создается паразитическая организация», — заявил он.

По его словам, создание ЦУС приведет к оттоку клиентов букмекерских контор на зарубежные сайты.

«Из 100% нашей клиентской базы букмекеров, примерно 1-2% могут относится к категории «часто играющих» или «предрасположенных к игровой зависимости». Остальные 98-99% – это лица, которые делают ставки периодически, как средство досуга. Поэтому 98-99% наших клиентов не захотят, чтобы ЦУС собирал на них персональные данные, что приведет к тому, что наши клиенты попросту будут делать ставки на зарубежных сайтах букмекеров, которые не подчиняются юрисдикции РК», — отметил Кочерга.

По мнению букмекеров, при разработке законопроекта допущен целый ряд нарушений, а именно: игнорирование законодательства по защите персональных данных; отсутствие анализа регуляторного воздействия, которое требуется Предпринимательским кодексом для ЦУС; дублирование государственных функций, и нерациональное расходование государственного бюджета; ограничение конкуренции и создание частной монополии; нарушение указа президента от 3 июля 2019 года о введении моратория на создание субъектов квази-государственного сектора; введение косвенного налога на букмекеров в виде отчислений, которые букмекерские конторы должны будут делать в ЦУС.