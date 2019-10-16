Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Новый рейс Алматы–Екатеринбург запустит российский авиаперевозчик в декабре, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Уральские авиалинии» с 22 декабря запускают новый рейс между Екатеринбургом и Алматы. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах типа A320. Из Екатеринбурга вылет по пятницам и воскресеньям в 22.00, из Алматы – по понедельникам и субботам в 7.15, время местное», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в КГА, продолжительность полета составит три часа.