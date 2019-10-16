«Почему обычный вуз в Казахстане не имеет права взять Марка Цукерберга в преподаватели». «Скандал вокруг докторской диссертации вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой набирает обороты». «Каждый казахстанец — донор органов»

Сетевой Казахстан 16 октября 2019г.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев озвучил шаги по дальнейшему развитию экономики Казахстана» — Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось совещание по экономическим вопросам. В ходе совещания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны, исполнение намеченных планов, реализация денежно-кредитной политики, реформа адресной социальной помощи, вопросы социального развития и занятости. С докладами выступили Премьер-министр Аскар МАМИН, председатель Национального банка Ерболат ДОСАЕВ, министр труда и социальной защиты населения Биржан НУРЫМБЕТОВ.

EHONEWS . KZ . «Казбек Бейсебаев: нынешние забастовки и конфликты это не синофобия, а реакция народа на действия власти» — История показывает, что любой преемник постепенно отходит от «закрепления результатов правления» своего предшественника и начинает вести свою собственную политику. Кроме того, результаты правления первого президента – это также и оставшиеся в наследстве от него проблемы. Вспомним, как Елбасы еще до своего ухода наезжал на правительство и называл членов правительства трусами. По сути, он тогда публично признал наличие многих проблем в стране, которые не решались годами. Поэтому второй президент будет дистанцироваться от доставшихся от Елбасы проблем и первые шаги уже видны. Это и поручение разобраться с проектом ЛРТ в Астане, и критика руководства столицы, и требование по сокращению ненужных трат и другое. Следует также сказать, что в послании было сказано о намерении слышать граждан и пойти по пути реформирования страны.

VESTI . RU . «Антология прозы и поэзии: мир увидит литературу Казахстана через призму русского языка» — Мадрид, Париж, Лондон, а теперь Москва. В посольстве Казахстана в России презентовали два тома — «Антологию современной казахской прозы» и «Антологию современной казахской поэзии». Это сборники с четырьмя сотнями произведений 60 современных казахских писателей и поэтов, которые дают представление о культуре, традициях Казахстана и характере народа. «На знамени государства не может быть написан лозунг «обогащайтесь», — подчеркивает посол Казахстана в Москве Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ. — Может быть написано только «духовное обогащение».

TIME . KZ . «Инструкция по примирению» — В Есильском уголовном райсуде Нур-Султана в конце минувшей недели огласили приговор по делу бывшего вице-президента АО “Кедентранссервис” Галыма МУКАНОВА, начальника управления по организации закупок той же организации Дулата УВАЕВА и руководителя ТОО “Каз Петрол Инжиниринг” Максима БОЛДЫРЕВА. Их задержали при передаче денег еще в июне 2018 года, но окончательную точку Фемида смогла поставить только сейчас. Несмотря на признание вины и железобетонные доказательства того, что топ-менеджеры железнодорожной компании получили откат, подсудимых освободили от уголовной ответственности, поскольку они примирились с потерпевшей стороной.

«В роддоме всё спокойно» — О том, что сейчас происходит в Атырауском областном перинатальном центре, “Времени” рассказала вице-министр здравоохранения Лязат АКТАЕВА — Как известно, заявление написал 31 врач, трое из них отозвали, остальные этого не сделали, но продолжают выполнять свои обязанности. В любом случае по закону заявление может рассматриваться в течение месяца. Сегодня утром я встречалась с врачами. На этой встрече присутствовали сотрудники не только перинатального центра, но и других медицинских организаций города. Я вновь говорила, что для нас ценен каждый специалист, просила их продолжать работать. Мы очень надеемся, что те врачи, которые написали заявление, не уволятся.

«Плагиат не утаить» — Скандал вокруг докторской диссертации вице-министра образования и науки Фатимы ЖАКЫПОВОЙ набирает обороты. Успех пришел, откуда не ждали: научный труд замглавы МОН “Концептуальные основы финансовой конвергенции в условиях постиндустриального развития” обсуждают уже за границей! Диссертацию высокопоставленной чиновницы сначала оценила зарубежная система StrikePlagiarism, а на днях свое мнение по тому же поводу высказала российская компания “Антиплагиат”, разработчик аналогичной системы. Россияне не только провели собственный анализ научной работы казахстанского вице-министра, но и разослали в СМИ пресс-релиз с результатами. Увы, они оказались для госпожи Жакыповой плачевными: по данным “Антиплагиата”, в ее диссертации содержатся “неправомерные заимствования в размере 52% от общего объема работы”.

CARAVAN . KZ . ««Женщины вносят существенный вклад и обеспечивают благополучие нации» — лидер Альянса женских сил Казахстана» — 15 октября 2019 года в Алматы состоялась пресс-конференция по запуску проекта «Альянс женских сил Казахстана». В сентябре 2019 года в Казахстане официально начал свою деятельность Альянс женских сил Казахстана. В его состав вошли 20 НПО и организаций, которые занимаются решением проблем, связанных с нарушением прав женщин и детей, гендерным неравенством и созданием возможностей для продвижения женщин в политике, экономике и общественной деятельности.

«Одна стотысячная секунды – это время между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади» — Сколько ни боролся акимат Алматы, пытаясь снизить количество машин на городских улицах, сколько новшеств ни вводил, чего ни придумывал, выходило только хуже. Автомобилей меньше не стало, даже наоборот. Идея была в том, что модернизация дорожной сети создаст для местных водителей личного автотранспорта неудобства, и они, поставив своих “железных коней” на прикол, дружно пересядут в общественный транспорт! Но, увы, хрустальные мечты забугорного варяга (рекомендации по переустройству давал архитектор из Дании, урбанист с мировым именем Ян Гейл) и иже с ним не выдержали столкновения с суровой алматинской действительностью. Лихие изменения дорожной инфраструктуры, на мой субъективный взгляд, создали лишь дополнительные условия для возникновения пробок.

KP . KZ . «Звонок на перемены» — Львиную долю перемен «провоцирует» анонсированный еще в прошлом году законопроект «О повышении статуса педагога, снижении нагрузки на ученика и учителя», который обсуждается по сей день. Документ внес определенный раскол в образовательное сообщество — его либо горячо поддерживают, либо не воспринимают всерьез. «Комсомолка» выделила самые интересные и резонансные изменения, предусмотренные законопроектом и поправками в Закон «Об образовании».

INFORMBURO . KZ . «Почему обычный вуз в Казахстане не имеет права взять Марка Цукерберга в преподаватели» — Эндрю ВАХТЕЛЬ, ректор университета Нархоз, предлагает поговорить об автономии, которую Министерство образования и науки РК предоставило университетам в прошлом году — Начав движение к автономии, нельзя останавливаться на середине переправы. Процесс необходимо завершить. Давайте посмотрим на некоторые оставшиеся ограничения и подумаем, как они влияют на качество продукта. Представьте себе, что какой-то казахстанский университет сумел убедить Марка ЦУКЕРБЕРГА преподавать курс по маркетингу. Это было бы хорошо для студентов? Думаю, все скажут «да». Однако это абсолютно незаконно, так как у Цукерберга даже нет степени бакалавра (как известно, он покинул Гарвард, не получив диплом). Вот вам и университетская автономия!

365 INFO . KZ . «Каждый казахстанец — донор органов: что несет новый кодекс «О здоровье народа»» — Активистка Назым НАКБЕРГЕНОВА создала петицию о недопущении изменений, внесенных минздравом в проект нового Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения«. Алматинские медики поддержали позицию протестующих в вопросе посмертного донорства. Новшества минздрава включают в себя 9 пунктов, среди которых обязанность получать прививки и сокращение срока на опознание умерших лиц. По ее словам, эти изменения противоречат законным правам и свободам граждан Казахстана. Одно из изменений исключает права близких и опекунов препятствовать изъятию органов у человека после его смерти (статья 215 проекта, п. 8).

REZONANS . KZ . «Почему казахи так легко находят себя на чужбине?» — Легендарный фильм «17 мгновений весны» имеет самое прямое отношение к Казахстану: одну из главных ролей исполнила актриса, долгие годы прозябавшая на «Казахфильме». А первая женщина – режиссер из Казахстана – успешно работала на «Мосфильме», но не нашла себя на национальной киностудии. В Москве вышла последняя книга четырехтомной энциклопедии «Актеры отечественного кино», где около сотни статей посвящены казахстанским актерам. В издании около 6 тысяч персоналий – статей об актерах, которые снимались в кино с 1908 по 2018 года: с тех пор как появилось кинопроизводство в Российской империи и до сегодняшнего дня.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «У хорошего моего знакомого случилась беда — сын «подсел» на наркотики» — Сразу скажу, что с этим злом встречается каждый нормальный пацан в своей жизни. Этот бизнес работает веками и прочно сидит на криминальной карте любого государства. Кто-то смог его победить? НЕТ, к сожалению. Поэтому методы «вербовки» новых клиентов работают в этом бизнесе безотказно. В молодом возрасте хочется попробовать все. Особенно запретное. Мало ли, что говорят взрослые. Раз это есть — значит, все не так плохо, так же? «Нюхни», «Курни», «Да за один раз ничего не случится», «Ты че, не пацан?» и так далее. Эти слова в компании пацанов являются более действенными, чем все наши лекции и ролики на тему: «Скажи нет наркотикам!». Ты должен быть в этой стае и жить ее законами. Иначе потеряешь уважение.

AZATTYQ . ORG . ««Девочек похоронили, и всё». Жизнь в Коктале после трагедии» — Репортер Азаттыка побывал в столичном жилом массиве Коктале-1, где минувшей зимой в пожаре погибли пятеро малолетних сестер Ситер, и узнал, что изменилось там после трагического случая, после которого в стране прошли массовые протесты многодетных, вынудившие власти пойти на некоторые уступки.

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