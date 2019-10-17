Расследование по факту вырубки яблоневого сада в Алматы находится на контроле МВД

Алматы. 17 октября. КазТАГ — Расследование по факту вырубки яблоневого сада в Алматы находится на контроле министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Заявление гражданки Орымбаевой Ж.О. в настоящее время расследуется в следственном управлении ДП Алматы. Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) по части 1 статьи 188 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества – КазТАГ) УК РК. (…) Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства МВД, ДП города, а также специализированной природоохранной прокуратуры Алматы», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что с целью раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, силами которой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, лиц, причастных к противоправному действию, их задержанию и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности.

«В рамках производства осуществляется ряд необходимых процессуальных действий. Назначены экспертные исследования для установления ущерба как для окружающей среды, так и для потерпевшей стороны», — резюмируется в сообщении.

Отметим, ранее стало известно о вырубке яблоневого сада в горах Алматы с редкими сортами «апорт» и «кандиль», владельцами которого являются пенсионеры.