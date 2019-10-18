Цифровизация госуслуг может быть использована для внедрения систем слежки – ООН

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Цифровизация государственных услуг может быть использована для внедрения систем слежки, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность государственного управления, а жизнь граждан благодаря новым технологиям должна стать проще и лучше. Однако на деле применение цифровых систем означает нечто совсем иное. (…) В системы социальной защиты и поддержки все чаще внедряются цифровые данные и технологии, которые используются для самых разных целей, в том числе – для автоматизации, прогнозирования, идентификации, слежки, выявления и наказания», — сказал в пятницу специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Олстон.

По его словам, цифровые системы не просто используются для сокращения социальных расходов, они полностью искажают концепцию подотчетности государства гражданам.

«Человечество неумолимо движется к цифровому социальному будущему, и мы должны существенно изменить курс, иначе мы превратимся в зомби, существующих в цифровой социальной антиутопии. Цифровое социальное государство может стать своего рода «троянским конем» неолиберализма и негативного отношения к системам социальной защиты», — подчеркнул спецдокладчик.

В ООН особенно обеспокоены использование новых технологий в социальной сфере в тех странах, где пока не установлено верховенство права. Он, в частности, напомнил о том, какой огромный «потенциал» для нарушений прав человека предоставляет государствам введение биометрических удостоверений личности. Спецдокладчик также обеспокоен тем, что созданием «цифрового социального государства» занимается частный сектор.

«Большинство государств не предъявляют крупным технологическим компаниям требований по соблюдению прав человека, и, поскольку сами компании не приемлют подобных требований, они в итоге оперируют в зоне, свободной от прав человека. Внедрение цифровых технологий в социальную сферу должно происходить в атмосфере законности, а также уважения и соблюдения прав человека», — заключил Олстон.

Спецдокладчик представит свой доклад на тему цифровизации госуслуг и связанных с ним проблем в третьем комитете 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН, который традиционно занимается вопросами, связанными с защитой прав человека.