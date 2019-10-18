Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,3, а продажи – Т390,6.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 389,8, а продают по Т391,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т390, а продажи – Т390,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т389,94.