На 15 МРП могут штрафовать заведующих детсадами за прием непривитых детей в Казахстане

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На 15 МРП могут штрафовать заведующих детскими садами за прием непривитых детей, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

«В нашем Административном кодексе, вот смотрите, если детский сад… Родителей не штрафуют. В отношении родителей никакой ответственности административной нет. Вы это хотели услышать? (…) У нас есть такое, если мы с ним (заведующим детсадом – КазТАГ) ведем объяснительную работу, если он не понимает, то мы ему даем предписание. Любое предписание проверяемое, оно должно быть последовательным. В данном случае, если он не выполняет предписание, материал передается в суд и суд решает. Я знаю, что есть статья, в соответствии с которой руководитель этого дошкольного учреждения – размер штрафа 15 МРП», — сказал Бекшин, отвечая на вопрос корреспондента агентства, будет ли нести административную ответственность за принятие непривитого ребенка в детский сад заведующий детсадом, а не родители.

Данная норма может быть введена в действие в 2020 году, считает он.

«Во-первых, она будет задействована, когда кодекс будет принят депутатами и принят главой государства, и в течение срока, когда он будет в законность, со следующего года уже. Естественно, мы еще посмотрим сопутствующие нормативные акты. Это не новая. А, это будет новая норма», — добавил главный санврач.

Спикер отказался назвать автора данной нормы, однако сообщил, что над ней работал коллектив министерства здравоохранения.

«Я не могу сказать, кто автор. Это коллектив работал. (Вопрос корреспондента: «коллектив министерства здравоохранения?») Да», — сообщил Бекшин.

Напомним, ранее председатель комитета контроля качества и безопаности товаров и услуг министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова также отказалась назвать автора предложения о привлечении к административной ответственности родителей непривитых детей.

1 МРП = Т2525.