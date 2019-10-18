Почти Т18 млрд хотят потратить за четыре года из госбюджета на привлечение инвестиций в РК

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Почти Т18 млрд хотят потратить за четыре года из государственного бюджета на привлечение инвестиций в Казахстан, передает корреспондент агентства.

Речь идет о сумме в Т17 820 196 000 в рамках двух бюджетных программ: «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан» – Т16 211 465 000 и «Реализация государственной политики в сфере привлечения инвестиций» – Т1 608 731 000.

В рамках бюджетной программы «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан» министерство иностранных дел запросило на 2019 год Т5 200 232 000, на 2020 год – Т4 947 179 000, на 2021 год – Т3 032 027 000 и на 2022 год – Т3 032 027 000.

По бюджетной программе «Реализация государственной политики в сфере привлечения инвестиций» МИД запросил на 2019 год Т461 419 000, на 2020 год – Т327 324 000, на 2021 год – Т412 034 000 и на 2022 год – Т407 954 000.