Замакима Алматинской области Манзоров находится в отпуске

Алматы. 18 октября. КазТАГ — Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров находится в отпуске, передает корреспондент агентства.

«Да, (у Манзорова – КазТАГ) отпуск без содержания с 14 октября по 1 ноября», — сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области в пятницу.

Также в пресс-службе напомнили, что ранее с 30 сентября Манзоров находился на больничном.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 04.55 того же дня Багдат Манзоров якобы был арестован и помещен сотрудниками антикоррупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

2 октября КазТАГ со ссылкой на «Время» сообщило, что следствие переквалифицировало дело Манзорова.

«По нашей информации, уголовное дело уже переквалифицировано с 366-й статьи УК (получение взятки) на 190-ю (мошенничество). То есть даже следственный орган уже уверен, что заместитель акима Алматинской области не совершал коррупционного преступления. А помощник Манзорова официально подтвердил нам, что Багдат Сайланбаевич находится на больничном, а не в изоляторе», — говорилось в сообщении.