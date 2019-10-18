Жангельды Сулейманов намерен подать еще один иск в отношении ЕНПФ

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов намерен подать еще один иск в отношении АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), передает корреспондент агентства.

«ЕНПФ думает, что он избежит суда, но я подам еще один иск на все аудиты за 2013-2017 годы», — сообщил Сулейманов на своей странице в социальной сети.

Адвокат уверен, что принятие фондом всех аудиторских отчетов за 2013-2018 годы является незаконным, так как отчеты, по его мнению, не соответствуют действующему законодательству.

«И опять я задаю простых четыре вопроса ЕНПФ и всем аудиторам: 1. Почему за 2013-2018 годы не аудировали бухгалтерский баланс и пояснительную записку? 2. Почему в аудиторские отчеты за 2013-2018 годы не включена проверка бухучета пенсионных активов? 3. Почему за 2013-2018 годы аудировали активы несуществующей пенсионной схемы? 4. Почему «Делойт» составил за 2016-2018 годы заключения вместо отчетов?» — ставит вопросы Сулейманов.

По данным юриста, в 2013 году аудиторскую проверку ЕНПФ проводила компания «Бейкер Телли Елтал Казахстан», в 2014 – UHY SAPA CONSULTING, в 2015 – «КПМГ АУДИТ», в 2016-2018 – Deloitte.

Напомним, 28 августа текущего года Сулейманов подал в Бостандыкский райсуд Алматы иск в отношении ЕНПФ, в котором оспаривал законность принятия фондом аудиторского отчета за 2018 год. 17 сентября ЕНПФ подал ходатайство в суд, чтобы суд не рассматривал дело. 30 сентября суд отказал ЕНПФ в его ходатайстве и назначил на 15 октября судебное заседание. Однако 15 октября судебное заседание не состоялось, так как ЕНПФ обжаловал определение об отказе в удовлетворении ходатайства в городском суде Алматы.

Сулейманов уверен, что такая жалоба противоречит нормам ГПК и надеется, что горсуд откажется ее рассматривать и вернет дело в суд первой инстанции. Также он заявляет, что «ЕНПФ боится суда и всякими путями его избегает».