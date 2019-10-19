Бахыт Султанов предложил США 50 казахстанских товаров почти на $1 млрд

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ — Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов предложил США 50 казахстанских товаров почти $1 млрд, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

«18 октября в Вашингтоне (США) в рамках ежегодных заседаний совета директоров группы Всемирного Банка и МВФ, Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов провел двустороннюю встречу с Министром торговли США Уилбуром Россом. (…) Казахстанской стороной предложено подкрепить положительный тренд во взаимной торговле, увеличив экспорт казахстанской продукции в США на сумму более $802,1 млн, по 50 товарным позициям», говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и поддержания его высокой положительной динамики было предложено продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами.

«Соединенные Штаты Америки являются одним из основных стратегических партнёров Казахстана. Объем товарооборота между нашими странами в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 36% и составил $2,2 млрд. По итогам 8 месяцев 2019 года товарооборот между РК и США составил $1,4 млрд, сохраняя при этом данные за аналогичный период предыдущего года», — отметили в Министерстве.

Переговоры прошли в рамках заседания группы высокого уровня по экономическому взаимодействию между Казахстаном и США, создание которой было инициировано Первым Президентом РК во время его визита в январе 2018 года.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере внутренней и внешней торговли, экспорта товаров и услуг, реализация коммерческих и инвестиционных проектов, совместных проектов с компанией Tyson Foods, оказания финансовой поддержки совместных проектов (МФЦА), по вопросам санкционной политики, интеллектуальной собственности и электронной торговле, а также по сотрудничеству в рамках ВТО и ОЭСР», — резюмируется в сообщении.