6+12=17, считает министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дети, которые идут в школу с шести лет и будут учиться 12 лет, закончат школу в 17 лет, уверен министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«С введением 12-летнего образования получается с какого возраста дети пойдут в школу? Если в шесть лет они идут в школу, то получается 12 лет учатся, то они будут заканчивать в 18-19 лет. У нас всеобщая воинская обязанность начинается в 18 лет. И получается, по окончании школы они куда должны идти – в армию сразу или пытаться поступить в высшее учебное заведение», — спросил Аймагамбетова в понедельник депутат мажилиса Сергей Симонов в ходе правительственного часа о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

В ответ министр возразил, что дети, которые пойдут в школу в шесть лет, будут заканчивать 12-й класс в 17 лет.

«Вы знаете, все это регламентируется законом об образовании. Несколько лет назад данный закон был принят и там указано, что на сегодняшний день в шесть лет. И мы говорим, сегодня более 80% детей на сегодняшний день уже в шестилетнем возрасте пошли в школу. Постепенно из года в год эта цифра увеличивается. Эти дети, которые пошли в школу в шесть лет, когда они завершат 12 лет, им будет 17. В принципе, также как это было и раньше, когда дети учились 11 лет и шли в школу в 7 лет. Поэтому возрастная вот эта разница она таким образом нивелируется. Соответственно, в 17 лет он будет выпускаться из школы. Поступит, не поступит – это также ничего не меняется по сравнению с сегодняшней ситуацией», — заявил Аймагамбетов.

В свою очередь, заместитель председателя мажилиса Гульмира Исимбаева возразила, что 6+12=18.

«Если в шесть лет пойдет в школу, 12 лет учится, по-моему, здесь простая арифметика – 12+6 – это он закончит в 18 лет, и кто-то, может и в 18,5 и в 19. Я так полагаю, если он поступил в вуз, то воинская обязанность она отсрачивается. Если он не поступил, тогда уже идет призыв в армию. Так или нет?» — сказала вице-спикер.

Однако глава МОН продолжил настаивать на правильности своих вычислений.

«Я еще раз хочу сказать: ситуация такая же, как и сейчас. Если ребенок поступает в вуз, он получает отсрочку. На сегодняшний день дети, которые идут в семь лет, они заканчивают обучение не в 18, а в 17. Также, когда он пойдет в шесть лет, он будет заканчивать 12 лет в 17 лет. Правильно?» — считает Аймагамбетов.