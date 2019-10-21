NCOC отказался от освоения месторождения Каламкас-море, кроме того, Shell уходит с Хазара

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) отказался от освоения месторождения Каламкас-море, кроме того, компания Shell уходит из проекта разработки месторождения Хазар, сообщает ТОО PSA.

«Консорциум NCOC, акционерами которого являются «КазМунайГаз» (16,88% акций), Shell, ExxonMobil, Total и итальянская Eni (по 16,81%), а также китайская CNPC (8,33%) и японская Inpex (7,56%) заявил об отказе от планов освоения месторождения Каламкас-море», — говорится в сообщении в понедельник.

При этом Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций.

«Мы получили официальные уведомления от NCOC и Shell о выходе, соответственно, из проектов Каламкас-море и Хазар. Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью этих проектов на фоне высоких капитальных затрат. В декабре 2018 года между республикой и участниками Северо-Каспийского проекта было подписано соглашение в отношении месторождения Каламкас-море, в котором между сторонами была достигнута договоренность о том, что в случае непредставления на утверждение плана освоения до конца октября 2019 года, месторождение Каламкас-море будет добровольно возвращено республике», — сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

Каламкас-Море входит в одну контрактную территорию с месторождением Кашаган, разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции консорциумом NCOC.

Структура Хазар, входит в контрактную территорию проекта Жемчужины, который на условиях СРП реализует компания Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Помимо Shell (55%), акционерами последней являются «КазМунайГаз» (25%), «Оман Ойл» (20%).

«В скором времени должна быть начата процедура по возврату прав недропользования по месторождению Каламкас-море в собственность государства. По завершению этого процесса республикой может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект. Новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции. С экономической точки зрения это плюс для республики. В случае официального уведомления о выходе из месторождения Хазар от всех участников проекта, аналогичная процедура возврата в госсобственность будет произведена и в отношении данного участка. При этом, затраты в реализацию проекта осуществленные действующими акционерами являются невозмещаемыми. Компания Shell на данный момент инвестировала в реализацию проекта Хазар порядка $900 млн в виде геолого-разведочных и сейсмических работ, бурении оценочных скважин и все это будет передано республике на безвозмездной основе», — отметили в минэнерго.