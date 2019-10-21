«Сегодня перед партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг президента страны Токаева». «Токаев подписал сам себе административный приговор». «Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил»

Сетевой Казахстан 21 октября 2019г.

EXCLUSIVE . KZ . «Токаев подписал сам себе административный приговор» — Ну вот, свершилось – 9 октября Касым-Жомарт Токаев подписал указ президента №184. На официальном сайте президента текст документа найти не удалось – последний опубликованный указ датирован 4 октября. Однако, во Всемирной паутине легко нашелся другой указ от 29 марта 2002 года со свежими изменениями и дополнениями в соответствии с искомым документом №184. По сути, второй президент сам подписал себе приговор: теперь он не просто волен, а законодательно обязан согласовывать с первым все мало-мальски значимые кадровые решения. Открываем Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных должностных лиц Республики Казахстан и обнаруживаем первую «мину»: в соответствии со 184-м указом «кандидаты, рекомендуемые (рассматриваемые) к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, подлежат согласованию с Председателем Совета Безопасности Республики Казахстан».

TIME . KZ . «На повестке – консолидация» — В Нур-Султане на совещании под председательством Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА с участием членов правительства, партии Nur Otan и ее фракции в мажилисе были рассмотрены ход реализации предвыборной программы партии “Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание” и выполнение Плана нации “100 конкретных шагов”. Первый президент подчеркнул особую роль партии в развитии страны и повышении благосостояния народа, указывается в сообщении на сайте elbasy.kz. — Сегодня перед нашей партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг избранного от партии президента страны ТОКАЕВА Касым-Жомарта Кемелевича. Партия, как ведущая политическая сила страны, должна обеспечить преемственность стратегического курса развития нашего государства. Поэтому правительство и фракция должны вместе решать конкретные проблемы людей, — сказал председатель Nur Otan.

Марат ШИБУТОВ — «Знакомые всё лица…» — В Национальном совете общественного доверия обсуждаются вопросы либерализации выборного и партийного законодательства. Неизвестно, какой в итоге окажется глубина и ширина реформ. Я, например, предложил вообще регистрировать даже те партии, у которых наберется хотя бы 500 сторонников (другие мои коллеги по Нацсовету не столь радикальны в этом отношении). Тем не менее совершенно очевидно, что в стране происходит процесс, когда меняется не только повестка власти, но и повестка оппозиции.

«Зелёное уничтожение» — Широко разрекламированная акция по посадке яблонь и тюльпанов на склоне горы Кок-Тобе оказалась профанацией. Представители экологического общества “Зеленое спасение”, которые мониторят экологическую ситуацию в городе, поднялись на Кок-Тобе, чтобы посмотреть на результаты акции, и вернулись оттуда в глубоком шоке от увиденного. На следующий день наши коррес­понденты побывали там вместе с экологами и убедились, что часть посадочного материала попросту бросили на склонах горы.

PLATON . ASIA . «II часть большого интервью о самочувствии казахстанской политической элиты» — Недавнее интервью Нурсултана НАЗАРБАЕВА вызвало у казахстанцев двоякие чувства. С одной стороны, Елбасы дал понять, что он все еще серьезно влияет на ситуацию в стране, с другой — породил еще больше вопросов о свободе маневренности президента ТОКАЕВА. Политолог Данияр АШИМБАЕВ дает еще больше пищи для размышления — Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил. Думаю, что первый президент внимательно изучает работу своего преемника и ждет, когда тот выиграет очередной этап. Или проиграет. В этой игре есть и другие факторы: желающих стать вторым или хотя бы третьим президентом в элите немало. Немало и тех, для кого Токаев – еще не авторитет.

Сергей ДУВАНОВ – «Что такое оппозиционная партия в наших жестких условиях?» — Это, прежде всего, инструмент при помощи которого можно претендовать на легитимное участие в политической жизни. Это как минимум — возможность влиять на ситуацию в стране. Как максимум – попытка изменить нынешний политический формат власти, заданный тридцать лет назад НАЗАРБАЕВЫМ.

CAMONITOR . KZ . «Исламская партия в РК: взойдет ли полумесяц на политическом небосклоне?» — Недавно в интернете был осуществлен информационный вброс c обоснованием необходимости создания в Казахстане партии религиозной (исламской) ориентации. Дескать, это нужно для того, чтобы отстаивать права мусульман, которых в стране становится все больше. Да, Конституция РК запрещает создание политических партий на религиозной основе, но когда-нибудь данный запрет может быть снят. Кроме того, не исключено появление партии, которая будет исповедовать, по сути, исламские ценности, не упоминая их ни в названии, ни в уставе. Скажем, как Партия справедливости и развития в Турции. Марат ШИБУТОВ, политолог — Оно нам надо? Толганай УМБЕТАЛИЕВА — Симбиоз политики и религии рискован.

«Уехать нельзя остаться: как Казахстану не попасть в ловушку урбанизации?» — Все более усиливающийся в Казахстане процесс урбанизации имеет как позитивные, так и негативные последствия. Но судя по тому, что о нем с беспокойством начинают говорить уже на самом высоком уровне, минусов у столь масштабной внутренней миграции куда больше, чем плюсов от притока «свежей крови» в большие города. Есть ли выход из ситуации? Об этом мы беседуем с Айман ЖУСУПОВОЙ, экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде перового президента РК — Елбасы.

VLAST . KZ . «Олжас Сулейменов: «В то время мы пережили короткий миг демократии»» — 19 октября 1989 года в стране прогремел последний атомный взрыв. Скоро Vласть запустит проект, посвященный ядерным полигонам на территории Казахстана и покажет документальный фильм «Полигон». Интервью с поэтом и общественным деятелем Олжасом СУЛЕЙМЕНОВЫМ – лишь часть нашего проекта. Олжас Сулейменов в 1989 году стал лидером движения «Невада-Семипалатинск», целью которого было закрытие Семипалатинского и других ядерных полигонов. После того, как испытания в Казахстане прекратились, он создал партию «Народный конгресс Казахстана», спустя четыре года она прекратила свое существование, а Олжас Омарович отправился послом Казахстана в Италию. Сейчас он живет в Алматы и думает о создании партии зеленых.

EHONEWS . KZ . Улугбек БАБАГУЛОВ — «Дувановы и мамаи лепят коллективного Косанова в лице Демократической партии» — Сейчас ДУВАНОВ, МАМАЙ и К должны заменить на политической сцене обанкротившегося Амиража КОСАНОВА и вновь коллективно сыграть его роль громоотвода недовольства народных масс уже на парламентских выборах. Вместо дискредитированного ОСДП сейчас на щит будет выдвигаться этот проект для обмана легковерных и для попытки взять несколько мест в парламенте в рамках существующей системы. Если эта партия пройдет регистрацию, то она станет подпоркой системы, а не тараном, и, наоборот, легитимизирует результаты выборов.

365 INFO . KZ . «Десоветизация в Казахстане: за и против глазами социолога» — Несмотря на то что времена СССР давно канули в Лету, советское прошлое все еще делит казахстанское общество на два лагеря. Об этом говорит социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. — На этот вопрос существуют два, так сказать, мифологических взгляда. Первый: во всех наших проблемах и бедах виновато советское прошлое. И пока мы не искореним все, что связано с советской системой, не сможем развиваться. Сторонники этой точки зрения считают первостепенной задачей проведение десоветизации общества. Современное общество должно освободиться от всего, что связано с советским прошлым, — отмечает Есенгараев. Вторая точка зрения — идеализация прошлого. — По этой версии, когда-то мы жили в прекрасной стране с лучшим в мире образованием, отличной медициной, мощной экономикой и грозными вооруженными силами.

KAPITAL . KZ . «Как банки очищают свои портфели от токсичных займов» — По последним данным Национального банка РК, доля проблемных кредитов в банковском секторе не превышает 9,5%. Между тем, в некоторых банках доля токсичных займов стремится к 20%. Мы проанализировали отчетности банков, чтобы выяснить, сколько кредитов они списали в прошлом году и за какую комиссию коллекторы выкупают корпоративные ссудные портфели. Запущенная в августе процедура оценки активов 14 крупнейших БВУ (AQR) не завершилась. Пока можно оперировать официальными данными Нацбанка, судя по которым, в First Heartland Jýsan Bank доля токсичных кредитов 44,5%, ДБ НБ Пакистана в Казахстане – 26,2%, AsiaCredit Bank – 19,4%, Capital Bank Kazakhstan – 17,27%.

KURSIV . KZ . «Производители обуви в Казахстане не могут конкурировать с дешевой продукцией» — Представители обувной промышленности Казахстана заявляют о невозможности конкурировать с дешевой завозной продукцией и просят принять меры по защите внутреннего рынка от нее. В первую очередь – ограничить ввоз импорта путем введения минимального ценового порога за пару обуви в $20.

«Поток иностранных медтуристов в Казахстане увеличился на треть» — На треть вырос поток иностранных медицинских туристов в Казахстан. В количественном выражении цифры пока не впечатляют: по данным Минздрава, пациентами казахстанских клиник в 2017 году стали 1,6 тыс. иностранцев, в 2018-м – 2,4 тыс. Востребованные направления медуслуг – нейрохирургия, кардиохирургия, трансплантология, репродуктология, ортопедия, травматология и стоматология.

FORBES . KZ . «Как подорожание зерна отразится на стоимости продуктов в Казахстане» — Почти завершилась осенняя страда на полях страны. По данным МСХ РК, на 17 октября обмолочено зерно, собранное на 99,3% площадей. В закрома засыпано 19,2 млн тонн зерна. Это на 2,5 млн тонн меньше, чем годом ранее. Казалось бы, разница не критичная, ведь для обеспечения собственной продовольственной потребности стране достаточно 6 млн тонн. Да и себестоимость тонны пшеницы крестьяне не называют выше 50 тыс. тенге. Однако цена на зерно росла даже в период уборки, хотя обычно в этот момент выход на рынок больших объемов приводил к обратному эффекту. В чем причина и чего ждать дальше, разбирался корреспондент Forbes.kz.

CARAVAN . KZ . «Бронелобые: выполнение гособоронзаказа снова под угрозой срыва?!» — “КАРАВАН” не раз писал об острых проблемах некоторых казахстанских предприятий по производству средств индивидуальной бронезащиты. Сегодня генеральный директор АО “Тыныс” Кайрат КАЛМАНБАЕВ в эксклюзивном интервью поделился с нами своими переживаниями на тему, кому на руку “мутить воду” и извлекать из этого личную выгоду — Нам вообще непонятна ситуация, когда по инициативе следователей изымается вместе с финансовой документацией и чисто техническая. Причем с подробным описанием технологии изготовления бронежилетов и касок, над которой наши специалисты трудились годами (!). Она потом почему-то “всплывает” у третьих лиц, не имеющих к ней абсолютно никакого отношения. Вот что обидно.

KP . KZ . «Трансконтинентальный пешеход» — Ровно пять месяцев понадобилось путешественнику из России Михаилу МАРЖУКОВУ, чтобы пешком дойти от Красной площади в Москве до знаменитой платины на Медеу в Алматы. В путь он отправился 16 мая, добрался до цели — 16 октября. Протяженность трансконтинентального похода составила почти 4,5 тысячи километров — Я же родился в Алматы, но в 14-летнем возрасте с родителями перебрался в Москву. Мой отец Валентин Маржуков был инженером и входил в состав научной группы, которая в 60-е годы прошлого столетия рассчитала и произвела целенаправленные взрывы для образования плотины на Медеу. Спустя несколько лет она сдержала колоссальный поток селя объемом в 5,3 млн. кубометров и спасла Алма-Ату от разрушения. Поэтому свой переход я посвятил отцу.

AZATTYQ . ORG . «Айман Умарова: «Эта ситуация не просто трагичная для журналистов, она трагичная для страны»» — В интервью казахстанский адвокат Айман УМАРОВА рассказала о возможной декриминализации уголовных статей за клевету и возбуждение розни, а также о том, как продвигаются дела журналистов, подавших заявления о «воспрепятствовании профессиональной деятельности».

«Условный срок, штраф, лечение от наркозависимости. Внуку Назарбаева вынесли приговор» — В Лондоне 18 октября вынесли приговор внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА и сыну действующего спикера казахстанского парламента Дариги НАЗАРБАЕВОЙ. Как сообщают СМИ, Айсултан НАЗАРБАЕВ получил год условно за нападение на британского полицейского в июне этого года. В семье Назарбаевых задержание Айсултана в Британии и суд над ним никак не комментируют.

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