«Сегодня перед партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг президента страны Токаева». «Токаев подписал сам себе административный приговор». «Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил»

День за днем 228 0
Сетевой Казахстан 21 октября 2019г.

EXCLUSIVE.KZ. «Токаев подписал сам себе административный приговор» — Ну вот, свершилось – 9 октября Касым-Жомарт Токаев подписал указ президента №184. На официальном сайте президента текст документа найти не удалось – последний опубликованный указ датирован 4 октября. Однако, во Всемирной паутине легко нашелся другой указ от 29 марта 2002 года со свежими изменениями и дополнениями в соответствии с искомым документом №184. По сути, второй президент сам подписал себе приговор: теперь он не просто волен, а законодательно обязан согласовывать с первым все мало-мальски значимые кадровые решения. Открываем Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных должностных лиц Республики Казахстан и обнаруживаем первую «мину»: в соответствии со 184-м указом «кандидаты, рекомендуемые (рассматриваемые) к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, подлежат согласованию с Председателем Совета Безопасности Республики Казахстан».

Касым-Жомарт Токаев

TIME.KZ. «На повестке – консолидация» — В Нур-Султане на совещании под председательством Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА с участием членов правительства, партии Nur Otan и ее фракции в мажилисе были рассмотрены ход реализации предвыборной программы партии “Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание” и выполнение Плана нации “100 конкретных шагов”. Первый президент подчеркнул особую роль партии в развитии страны и повышении благосостояния народа, указывается в сообщении на сайте elbasy.kz. — Сегодня перед нашей партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг избранного от партии президента страны ТОКАЕВА Касым-Жомарта Кемелевича. Партия, как ведущая политическая сила страны, должна обеспечить преемственность стратегического курса развития нашего государства. Поэтому правительство и фракция должны вместе решать конкретные проблемы людей, — сказал председатель Nur Otan.

Марат ШИБУТОВ — «Знакомые всё лица…» — В Национальном совете общественного доверия обсуждаются вопросы либерализации выборного и партийного законодательства. Неизвестно, какой в итоге окажется глубина и ширина реформ. Я, например, предложил вообще регистрировать даже те партии, у которых наберется хотя бы 500 сторонников (другие мои коллеги по Нацсовету не столь радикальны в этом отношении). Тем не менее совершенно очевидно, что в стране происходит процесс, когда меняется не только повестка власти, но и повестка оппозиции.

«Зелёное уничтожение» — Широко разрекламированная акция по посадке яблонь и тюльпанов на склоне горы Кок-Тобе оказалась профанацией. Представители экологического общества “Зеленое спасение”, которые мониторят экологическую ситуацию в городе, поднялись на Кок-Тобе, чтобы посмотреть на результаты акции, и вернулись оттуда в глубоком шоке от увиденного. На следующий день наши коррес­понденты побывали там вместе с экологами и убедились, что часть посадочного материала попросту бросили на склонах горы.

Так кто же «заказал» министра Биртанова? Так кто же «заказал» министра Биртанова?
5472

PLATON.ASIA. «II часть большого интервью о самочувствии казахстанской политической элиты» — Недавнее интервью Нурсултана НАЗАРБАЕВА вызвало у казахстанцев двоякие чувства. С одной стороны, Елбасы дал понять, что он все еще серьезно влияет на ситуацию в стране, с другой — породил еще больше вопросов о свободе маневренности президента ТОКАЕВА. Политолог Данияр АШИМБАЕВ дает еще больше пищи для размышления — Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил. Думаю, что первый президент внимательно изучает работу своего преемника и ждет, когда тот выиграет очередной этап. Или проиграет. В этой игре есть и другие факторы: желающих стать вторым или хотя бы третьим президентом в элите немало. Немало и тех, для кого Токаев – еще не авторитет.

Сергей ДУВАНОВ – «Что такое оппозиционная партия в наших жестких условиях?» — Это, прежде всего, инструмент при помощи которого можно претендовать на легитимное участие в политической жизни. Это как минимум — возможность влиять на ситуацию в стране. Как максимум – попытка изменить нынешний политический формат власти, заданный тридцать лет назад НАЗАРБАЕВЫМ.

CAMONITOR.KZ. «Исламская партия в РК: взойдет ли полумесяц на политическом небосклоне?» — Недавно в интернете был осуществлен информационный вброс c обоснованием необходимости создания в Казахстане партии религиозной (исламской) ориентации. Дескать, это нужно для того, чтобы отстаивать права мусульман, которых в стране становится все больше. Да, Конституция РК запрещает создание политических партий на религиозной основе, но когда-нибудь данный запрет может быть снят. Кроме того, не исключено появление партии, которая будет исповедовать, по сути, исламские ценности, не упоминая их ни в названии, ни в уставе. Скажем, как Партия справедливости и развития в Турции. Марат ШИБУТОВ, политолог — Оно нам надо? Толганай УМБЕТАЛИЕВА — Симбиоз политики и религии рискован.

«Уехать нельзя остаться: как Казахстану не попасть в ловушку урбанизации?» — Все более усиливающийся в Казахстане процесс урбанизации имеет как позитивные, так и негативные последствия. Но судя по тому, что о нем с беспокойством начинают говорить уже на самом высоком уровне, минусов у столь масштабной внутренней миграции куда больше, чем плюсов от притока «свежей крови» в большие города. Есть ли выход из ситуации? Об этом мы беседуем с Айман ЖУСУПОВОЙ, экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде перового президента РК — Елбасы.

VLAST.KZ. «Олжас Сулейменов: «В то время мы пережили короткий миг демократии»» — 19 октября 1989 года в стране прогремел последний атомный взрыв. Скоро Vласть запустит проект, посвященный ядерным полигонам на территории Казахстана и покажет документальный фильм «Полигон». Интервью с поэтом и общественным деятелем Олжасом СУЛЕЙМЕНОВЫМ – лишь часть нашего проекта. Олжас Сулейменов в 1989 году стал лидером движения «Невада-Семипалатинск», целью которого было закрытие Семипалатинского и других ядерных полигонов. После того, как испытания в Казахстане прекратились, он создал партию «Народный конгресс Казахстана», спустя четыре года она прекратила свое существование, а Олжас Омарович отправился послом Казахстана в Италию. Сейчас он живет в Алматы и думает о создании партии зеленых.

Какой флаг нужен Евразийскому Союзу Какой флаг нужен Евразийскому Союзу
10077

EHONEWS.KZ. Улугбек БАБАГУЛОВ — «Дувановы и мамаи лепят коллективного Косанова в лице Демократической партии» — Сейчас ДУВАНОВ, МАМАЙ и К должны заменить на политической сцене обанкротившегося Амиража КОСАНОВА и вновь коллективно сыграть его роль громоотвода недовольства народных масс уже на парламентских выборах. Вместо дискредитированного ОСДП сейчас на щит будет выдвигаться этот проект для обмана легковерных и для попытки взять несколько мест в парламенте в рамках существующей системы. Если эта партия пройдет регистрацию, то она станет подпоркой системы, а не тараном, и, наоборот, легитимизирует результаты выборов.

Есет ЕСЕНГАРАЕВ365INFO.KZ. «Десоветизация в Казахстане: за и против глазами социолога» — Несмотря на то что времена СССР давно канули в Лету, советское прошлое все еще делит казахстанское общество на два лагеря. Об этом говорит социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. — На этот вопрос существуют два, так сказать, мифологических взгляда. Первый: во всех наших проблемах и бедах виновато советское прошлое. И пока мы не искореним все, что связано с советской системой, не сможем развиваться. Сторонники этой точки зрения считают первостепенной задачей проведение десоветизации общества. Современное общество должно освободиться от всего, что связано с советским прошлым, — отмечает Есенгараев. Вторая точка зрения — идеализация прошлого. — По этой версии, когда-то мы жили в прекрасной стране с лучшим в мире образованием, отличной медициной, мощной экономикой и грозными вооруженными силами.

KAPITAL.KZ. «Как банки очищают свои портфели от токсичных займов» — По последним данным Национального банка РК, доля проблемных кредитов в банковском секторе не превышает 9,5%. Между тем, в некоторых банках доля токсичных займов стремится к 20%. Мы проанализировали отчетности банков, чтобы выяснить, сколько кредитов они списали в прошлом году и за какую комиссию коллекторы выкупают корпоративные ссудные портфели. Запущенная в августе процедура оценки активов 14 крупнейших БВУ (AQR) не завершилась. Пока можно оперировать официальными данными Нацбанка, судя по которым, в First Heartland Jýsan Bank доля токсичных кредитов 44,5%, ДБ НБ Пакистана в Казахстане – 26,2%, AsiaCredit Bank – 19,4%, Capital Bank Kazakhstan – 17,27%.

KURSIV.KZ. «Производители обуви в Казахстане не могут конкурировать с дешевой продукцией» — Представители обувной промышленности Казахстана заявляют о невозможности конкурировать с дешевой завозной продукцией и просят принять меры по защите внутреннего рынка от нее. В первую очередь – ограничить ввоз импорта путем введения минимального ценового порога за пару обуви в $20.

«Поток иностранных медтуристов в Казахстане увеличился на треть» — На треть вырос поток иностранных медицинских туристов в Казахстан. В количественном выражении цифры пока не впечатляют: по данным Минздрава, пациентами казахстанских клиник в 2017 году стали 1,6 тыс. иностранцев, в 2018-м – 2,4 тыс. Востребованные направления медуслуг – нейрохирургия, кардиохирургия, трансплантология, репродуктология, ортопедия, травматология и стоматология.

Евразийская интеграция требует позитивных образов Евразийская интеграция требует позитивных образов
3403

FORBES.KZ. «Как подорожание зерна отразится на стоимости продуктов в Казахстане» — Почти завершилась осенняя страда на полях страны. По данным МСХ РК, на 17 октября обмолочено зерно, собранное на 99,3% площадей. В закрома засыпано 19,2 млн тонн зерна. Это на 2,5 млн тонн меньше, чем годом ранее. Казалось бы, разница не критичная, ведь для обеспечения собственной продовольственной потребности стране достаточно 6 млн тонн. Да и себестоимость тонны пшеницы крестьяне не называют выше 50 тыс. тенге. Однако цена на зерно росла даже в период уборки, хотя обычно в этот момент выход на рынок больших объемов приводил к обратному эффекту. В чем причина и чего ждать дальше, разбирался корреспондент Forbes.kz.

CARAVAN.KZ. «Бронелобые: выполнение гособоронзаказа снова под угрозой срыва?!» — “КАРАВАН” не раз писал об острых проблемах некоторых казахстанских предприятий по производству средств индивидуальной бронезащиты. Сегодня генеральный директор АО “Тыныс” Кайрат КАЛМАНБАЕВ в эксклюзивном интервью поделился с нами своими переживаниями на тему, кому на руку “мутить воду” и извлекать из этого личную выгоду — Нам вообще непонятна ситуация, когда по инициативе следователей изымается вместе с финансовой документацией и чисто техническая. Причем с подробным описанием технологии изготовления бронежилетов и касок, над которой наши специалисты трудились годами (!). Она потом почему-то “всплывает” у третьих лиц, не имеющих к ней абсолютно никакого отношения. Вот что обидно.

Михаил МАРЖУКОВKP.KZ. «Трансконтинентальный пешеход» — Ровно пять месяцев понадобилось путешественнику из России Михаилу МАРЖУКОВУ, чтобы пешком дойти от Красной площади в Москве до знаменитой платины на Медеу в Алматы. В путь он отправился 16 мая, добрался до цели — 16 октября. Протяженность трансконтинентального похода составила почти 4,5 тысячи километров — Я же родился в Алматы, но в 14-летнем возрасте с родителями перебрался в Москву. Мой отец Валентин Маржуков был инженером и входил в состав научной группы, которая в 60-е годы прошлого столетия рассчитала и произвела целенаправленные взрывы для образования плотины на Медеу. Спустя несколько лет она сдержала колоссальный поток селя объемом в 5,3 млн. кубометров и спасла Алма-Ату от разрушения. Поэтому свой переход я посвятил отцу.

AZATTYQ.ORG. «Айман Умарова: «Эта ситуация не просто трагичная для журналистов, она трагичная для страны»» — В интервью казахстанский адвокат Айман УМАРОВА рассказала о возможной декриминализации уголовных статей за клевету и возбуждение розни, а также о том, как продвигаются дела журналистов, подавших заявления о «воспрепятствовании профессиональной деятельности».

«Условный срок, штраф, лечение от наркозависимости. Внуку Назарбаева вынесли приговор» — В Лондоне 18 октября вынесли приговор внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА и сыну действующего спикера казахстанского парламента Дариги НАЗАРБАЕВОЙ. Как сообщают СМИ, Айсултан НАЗАРБАЕВ получил год условно за нападение на британского полицейского в июне этого года. В семье Назарбаевых задержание Айсултана в Британии и суд над ним никак не комментируют.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. «Аппарат старается аккуратно лавировать между двумя президентами». «Общество голосует против парламента в нынешнем составе». «Почему врачи должны открыто признавать свои ошибки, а больные граждане понять, что уголовное преследование не сделает нашу медицину лучше»
  2. «Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Елбасы нет и не будет. Во-вторых, Токаев — это не второй Назарбаев». «Одна партия «Нур Отан» не может выражать мнение всего общества». «Китайская компания подняла зарплату работникам после протестов»
  3. «Рано или поздно люди будут благодарить Елбасы за то, что из всех вариантов преемников он оставил именно Токаева». «И не от хорошей же жизни люди едут в Нур-Султан (Астану) или Алматы». «Домашнее насилие в Казахстане в принципе отсутствует — в законах его нет»
  4. «Казахстан: экономика агашек себя исчерпала». «Убедить общество в том, что Аблязов преступник». «Бизнесмены из бывшего СССР рискуют остаться в Британии без всего». «Нацбанку больше не интересно, что думают о курсе тенге казахстанцы»
  5. Против кого ИГИЛ пойдет войной — против движения Талибан в Афганистане или против стран Центральной Азии?!

Новости партнеров

Загрузка...