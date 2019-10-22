Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Более 13 тыс. казахстанцев уехали за последние три года учиться за рубеж, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«За последние три года количество выпускников школ по республике составило 394 197 человек, из них 298 113 человек поступили в колледжи и вузы Казахстана, а выехавшие на обучение за пределы страны – 13 081 человек (3,3%)», — сообщил Мамин, отвечая на запрос.

В дальнейшем трудоустройство выпускников, завершивших обучение и ищущих работу, по словам главы правительства, осуществляется центрами занятости населения, а также посредством электронной биржи труда (ЭБТ). По данным премьера, за девять месяцев 2019 года по ЭБТ трудоустроено 347 тыс. людей, в том числе 124,6 тыс. молодых людей, из них 69,7 тыс. человек на постоянные рабочие места.

«Содействие в трудоустройстве предоставляется всем обратившимся выпускникам вузов независимо от страны, где получено обучение. Предоставление содействия в трудоустройстве лицам, получившим образование за рубежом, поставит в неравные условия казахстанских выпускников, что, в свою очередь, приведет к их дискриминации и усилению оттока молодежи за рубеж», — добавил руководитель кабмина.

Также Мамин сообщил, что в данный момент планируется на законодательном уровне предоставить преимущественное право на присуждение грантов победителям международных олимпиад, международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований, президентской, республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам.

Напомним, 18 сентября на пленарном заседании мажилиса Наталья Жумадильдаева заявила, что около 60 тыс. выпускников казахстанских школ ежегодно уезжают учиться за рубеж. По ее данным, общее количество казахстанцев, обучающихся за рубежом, превышает 91 тыс. человек. По мнению парламентария, причинами оттока лучших выпускников школ из Казахстана являются недостаточная профориентационная работа казахстанских вузов и проблемы с трудоустройством после окончания вузов.