Более Т6,5 трлн составит стоимость второй пятилетки программы «Нурлы жол»

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Более Т6,5 трлн составит стоимость второй пятилетки программы инфраструктурного развития «Нурлы жол», сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«Общий объем финансирования новой госпрограммы до 2025 года составляет Т6,598 трлн. Новая госпрограмма направлена на создание транспортной инфраструктуры, которая будет комфортной и доступной для населения, повысит мобильность, производительность труда и качество жизни», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

По данным МИИР, большая часть инвестиций – Т3,9 трлн – придется на автодорожную отрасль.

«Предусмотрен ремонт 11 тыс. км автодорог. Также планируется введение платности еще на 11 тыс. км, что позволит в 2025 году перейти полностью на самоокупаемость содержания всей республиканской сети. Будет продолжена работа по развитию местной сети автодорог. На предстоящий период планируется охватить всеми видами работ 27 тыс. км автодорог с ежегодным финансированием не менее Т200 млрд. Данные меры позволят улучшить состояние 95% местной сети», — сообщил Атамкулов.

Что касается железнодорожного сообщения, в рамках новой программы планируется модернизация участка Достык – Мойынты, направленная на увеличение его пропускной способности: планируется развитие станции Достык, строительство двухпутных участков и раздельных пунктов, а также электрификация участка Актогай – Мойынты.

«Эти меры позволят создать условия для увеличение транзитного грузопотока Китай – страны Европы, общий объем инвестиций составит Т878,9 млрд», — почеркнул глава МИИР.

Также Т657 млрд будет выделено на приобретение 600 пассажирских вагонов и порядка 144 отечественных локомотивов. Эти мероприятия поспособствуют значительному снижению уровня износа пассажирского парка до 40%, тягового подвижного состава – до 58%, магистральной железнодорожной сети – до 49%.

В сфере гражданской авиации отечественные перевозчики планируют обновить парк воздушных судов на 64 единицы: Air Astana (Fly Arystan включительно) – 36 воздушных судов, Scat – пять, Qazaq Air – три, еще 20 воздушных судов пополнят парк местных воздушных линий (МВЛ).

«Мы продолжим модернизацию наземной инфраструктуры отечественных аэропортов и доведем количество категорированных международной организацией гражданской авиации (ИКАО) аэропортов до 19. Для стимулирования внутреннего туризма принимаются меры по развитию малой авиации. Так, сегодня функционируют три аэродрома МВЛ (Ушарал, Урджар, Зайсан), на стадии ввода в эксплуатацию аэродром Баянаул, в ближайшие пять лет предусматривается строительство еще 13 аэродромов МВЛ. Для полетов на данные аэродромы в текущем году приобретено на лизинговой основе два воздушных судна Л-410 (19 кресел), до 2025 года планируется ввод в строй до 20 воздушных судов аналогичного класса», — уточнил Атамкулов.

На дальнейшее развитие отрасли водных перевозок планируется инвестировать порядка Т130 млрд. В частности, планируется приобретение четырех контейнеровозов и двух паромов, что позволит увеличить долю в морской перевозке грузов на Каспии с 11% до 38% и полностью обеспечить перевозку контейнеров в рамках Транскаспийского маршрута. Капитальный ремонт судоходных шлюзов обеспечит сквозное судоходство по всему казахстанскому участку Иртышского бассейна и создаст условия для увеличения грузоперевозок до трех млн тонн.

«Реализация новой госпрограммы «Нурлы жол» позволит создать 551 тыс. рабочих мест, увеличить производительность труда на 20% к уровню 2019 года с Т8,7 млн до Т10,4 млн на человека, увеличить доходы от транзита на 61% – с $2,4 млрд до $4,2 млрд в год. По индексу эффективности логистики (LPI) планируем подняться на 38 место (индекс оценивается каждые два года, по итогам 2018 года – 71 место). По показателю «Инфраструктура» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) ставим цель поднять уровень не ниже 49 места (оценивается ежегодно, по итогам 2019 года – 67 место», — резюмировал Атамкулов.

Первая пятилетка программы «Нурлы Жол» заканчивается 2019 годом.