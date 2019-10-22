Британский суд отказался отложить слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Вестминстерский магистратский суд в Великобритании отказался удовлетворить ходатайство адвокатов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об отсрочке слушаний по его экстрадиции еще на три месяца, сообщают зарубежные СМИ.

«Группа адвокатов Ассанжа обратилась в суд с ходатайством об отсрочке, заявив, что требования об экстрадиции являются «политически мотивированными» и «войной против информатора». Но судья отклонил ходатайство, и слушания начнутся, как и планировалось, 25 февраля 2020 года», — сообщает газета Vice.

В понедельник в суде Ассанж пожаловался на отсутствие доступа к компьютеру во время нахождения в тюрьме и заявил, что борется со «сверхдержавой» с «неограниченными ресурсами».

«Я не понимаю, как это может считаться справедливым. У этой сверхдержавы было 10 лет, чтобы подготовиться к этому суду, и я не могу получить доступ к своим работам и документам. Мне очень трудно что-либо делать, а у этих людей неограниченные ресурсы», — сказал Ассанж судье Ванессе Барайцер.

В свою очередь, телеканал Fox сообщает, что по утверждению адвоката Ассанжа Марка Саммерса, им нужно больше времени, чтобы собрать и предоставить все необходимые доказательства.

Как сообщается, во время заседания суда Ассанж с трудом смог произнести свои имя и адрес в виду плохого самочувствия.

Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон заявила журналистам, что он разочарован отказом судьи изменить график рассмотрения дела. Храфнссон подтвердил, что просьба об экстрадиции Ассанджа в Соединенные Штаты является политически мотивированной.

«Это политическое преступление, это неоспоримое политическое преследование, а Джулиан Ассанж политзаключенный», — подчеркнул он.

Также стало известно, десятки протестующих собрались возле суда в поддержку Ассанжа.

Напомним, США обратились к Великобритании с просьбой об экстрадиции Ассанжа, которого 11 апреля выдворили из эквадорского посольства в Лондоне, после чего он сразу же был арестован британской полицией. Ему предъявлено в общей сложности 18 уголовных обвинений в США, которые грозят тюремным заключением сроком в несколько десятилетий.

19 июня 2012 года Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов государственного департамента США.

В Швеции основатель WikiLeaks обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки в последствии также было прекращено.

27 октября 2018 года адвокат создателя Wikileaks Карлос Поведа заявил, что его подзащитный может сдаться властям Великобритании и даже отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы в британской тюрьме при условии, что Лондон даст гарантии не выдавать его США.

10 октября стало известно, что национальный суд Испании проводит расследование в отношении испанской частной охранной фирмы, подозреваемой в том, что она шпионила за Ассанжем в пользу США, когда он находился в эквадорском посольстве в Лондоне.

16 октября ситуацию с уголовным преследованием Ассанжа прокомментировали в Организации объединенных наций (ООН). В частности, в ООН подчеркнули, что основатель Wikileaks в течение долгого времени подвергался психологическим пыткам.