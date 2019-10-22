Движение по юго-западному обходу Нур-Султана пообещали открыть в 2019 году

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Движение по юго-западному обходу Нур-Султана планируется открыть в 2019 году, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«Общая протяженность проекта «Юго-Западный обход города Нур-Султан» составляет 34 км. Движение по нему планируется открыть в текущем году. Проектом реконструкции предусмотрено строительство четырех транспортных развязок (Кабанбай батыра, Косшы, Коргалжын и Тлендиева), трех мостов (мост Нура-Ишим, мост через Есиль (основное русло), мост через протоку Есиля, и трех путепроводов (Кабанбай батыра, Косшы и Коргалжын)», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что сейчас на протяжении 32 км по прямому ходу дорожниками завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, водопропускных труб, устройству подстилающего слоя.

«На транспортных развязках продолжаются работы по укладке оснований из щебеночно-песчано-цементной смеси, С-4, а также крупнозернистого асфальтобетона. При укладке верхнего слоя дорожного покрытия специалисты использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. На объекте задействовано более 775 человек рабочего персонала и мобилизовано порядка 418 единиц техники», — добавили в нацкомпании.

Также в «ҚазАвтоЖоле» отметили, что «строительство обхода позволит снизить нагрузку на транспортную систему столицы, сократить временные затраты пользователей, а также способствует улучшению экологической обстановки в Нур-Султане».