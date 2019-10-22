Кабмин Казахстана утвердил соглашение с властями США по защите секретной информации

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Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана утвердило соглашение с властями США касательно мер безопасности по защите секретной информации, передает корреспондент агентства.

Согласно соглашению, власти Казахстана и США обеспечивают взаимную защиту секретной информации друг друга. От казахстанской стороны ответственной за выполнения соглашения является КНБ, а от американской – директор программ международной безопасности управления безопасности оборонных технологий аппарата заместителя министра обороны по военно-политическим вопросам министерства обороны.

Соглашение регулирует весь спектр взаимоотношений двух стран, связанных с защитой секретной информации, а также определяет порядок доступа к такой информации и ее раскрытия, стандарты в области безопасности и многое другое.

Соглашение подписано 20 августа в Нур-Султане.

Напомним, о планах властей Казахстана утвердить соглашение США касательно мер безопасности по защите секретной информации МИА КазТАГ сообщало еще 3 сентября.

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