Поручения правоохранительным органам дал Токаев

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Поручения правоохранительным органам дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент дал поручения правоохранительным органам. На совещании с участием руководства администрации президента, секретаря совета безопасности, руководителей генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, службы государственной охраны, министерства внутренних дел были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране», — говорится в сообщении во вторник.

Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.

«Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан», — добавили в Акорде.