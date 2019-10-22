«Сбербанк» о корпоративных портфелях банков в РК: «Около нуля»

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Кредитование корпоративных клиентов банковской системой Казахстана не растет, заявил председатель правления АО «ДБ «Сбербанк» (Казахстан) Александр Камалов.

«Если говорить про банковскую систему в целом, то корпоративные портфели банков не демонстрируют роста. Скорее, эта история – «около нуля». По нашему банку определенный рост есть», — сказал Камалов на встрече с журналистами во вторник.

При этом, по его словам, корпоративный портфель банка вырос с начала года на 15%, до Т130 млрд. В качестве крупных партнеров – клиентов банка он назвал ERG (Eurasian Resources Group), компанию Технодом и Astana Group.

«Розничный портфель банка приближается к отметке Т500 млрд. Порядка 48% из них составляют беззалоговые кредиты. Остальные 52% составляют ипотека, в основном, по госпрограммам, а также автокредитование и залоговые кредиты», — отметил Камалов.

Активы банка на 1 октября увеличились на 11,5% и составили Т2,1 трлн, доля на финансовом рынке – 8,3%. Ссудный портфель составляет Т1,39 трлн, его доля в банковском секторе – 10%. Депозитный портфель составляет Т1,4 трлн, его доля в секторе – 8,5%. Собственные средства банка – Т216 млрд, чистая прибыль – Т48,5 млрд.