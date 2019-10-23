107 «зеленых» технологий намерено внедрить в РК в 2020 году министерство экологии

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. 107 «зеленых» технологий будет внедрено в Казахстане в 2020 году, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«Планируется внедрение 107 технологий на 315 предприятиях, основное направление – переработка отходов и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Ожидаем, что по итогам следующего года достигнем роста переработки отходов с 12% до 14-15%. По ВИЭ будут выполнены запланированные индикаторы по достижению 3% к концу 2020 года», — сказал Мирзагалиев в ходе обсуждения республиканского бюджета на 2020-2022 годы на заседании мажилиса в среду.

Также, по его словам, будет переформатирована деятельность Международного центра зеленых технологий: упор будет сделан на создание Бюро по наилучшим доступным технологиям (НДТ).

«Бюро по НДТ будет проводить технологический аудит всех крупных природопользователей- загрязнителей и выдавать конкретные рекомендации по снижению нагрузки на окружающую среду. По итогам мы предполагаем, что снижение произойдет на запланированные 15%», — резюмировал Мирзагалиев.

Данную информацию он привел в ответ на вопрос депутата мажилиса Ирины Унжаковой.

«В ведении вашего министерства находится бюджетная программа «содействие ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике путем продвижения технологий, лучших практик развития бизнеса и инвестиций», прямым ее назначением является внедрение зеленых технологий для снижения негативного воздействия промышленно-энергетического комплекса на окружающую среду. Однако в 2018 году, с которого финансируется данная программа, средства в размере Т60 млн были израсходованы на международные конференции, экспертизу, рекомендации обзоры и так далее. На 2020 выделяется Т649,838 млн. Каковы будут ожидаемые результаты? Какие зеленые технологии будут внедрены? Воздействие каких негативных факторов на окружающую среду будет сокращено?» — спросила парламентарий.