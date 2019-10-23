«70,3 процента населения поддерживают К.-Ж. Токаева в качестве главы государства». «Кадровые пасьянсы «Ак Орды» и «Библиотеки». «Только чиновники у нас размножаются неполовым путем». «Казахстану надо резко поднять налоги. Почему?»

Сетевой Казахстан 23 октября 2019г.

CARAVAN . KZ . ««Поддержка есть» — эксперты об отношении населения к деятельности Президента РК» — Институт евразийской интеграции провел опрос с целью выявления общественного восприятия и отношения населения к деятельности главы государства. Респондентов опрашивали в 14 областных центрах и сельских населенных пунктах, трех городах республиканского значения – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. По результатам опроса отмечается высокий уровень прямой поддержки Президента страны. 70,3 процента населения поддерживают К.-Ж. К. Токаева в качестве главы государства. — Поддержка от населения, безусловно, исходит, — подчеркнул Данияр АШИМБАЕВ, — но говорить о цифрах на данный момент я бы не стал. Поддержка есть, но население ждет конкретики, выполнения выдвинутых инициатив.

«“Только чиновники у нас размножаются неполовым путем”: как разрастался в Казахстане госаппарат и как его сокращали» — Думал, что среди госчиновников начнутся паника и война на выживание. Но ни один мускул у них не дрогнул. И даже седалищный нерв не затрепетал. Я о Послании Президента ТОКАЕВА народу Казахстана, в котором он сказал, что с 2020 года начнется сокращение госслужащих: “Высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников”. В том числе и работников в национальных компаниях. То есть к 2024-му планируется сократить 25 процентов “неполезных”? Со дня Послания прошло больше месяца. Но на сайтах министерств, агентств и комитетов я не нашел ни одной буквы, которая бы говорила о том, как там собираются исполнять поручение главы государства. На моей памяти это четвертая волна оптимизации госаппарата. Но волшебников документооборота, мастеров презентаций, властелинов мыльных пузырей и гроссмейстеров отчетов меньше ни разу не становилось. Ничего они не боятся?

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Назарбаев возвращает свои полномочия» — Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ усилил полномочия Совета безопасности, который пожизненно возглавляет елбасы (лидер нации) Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Накануне глава государства подписал указ, согласно которому будет согласовывать почти все кадровые назначения с председателем Совбеза. Это должно ослабить напряженность между «Акордой» (резиденция Токаева) и «библиотекой» (резиденция Назарбаева) в кадровых вопросах. При этом эксперты считают, что Токаев был вынужден пойти на уступки, поскольку «хозяином в доме» остается Назарбаев.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Кадровые пасьянсы «Ак Орды» и «Библиотеки»» — Вопрос, кто главнее — лидер нации или государства — перешел из академической в практическую плоскость. А вот состоявшееся решение как раз проводит определенное разграничение полномочий, показывая, какие сферы точно нужно согласовывать с первым президентом, а какие — остаются в непосредственном ведении второго президента. Первых, конечно, много — акимы, министры, руководители спецслужб. Но это было и так понятно. А вот руководитель АП и управляющий делами президента в перечень не вошли, хотя технически АП и УДП — это государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту. Не вошли в перечень руководители госхолдингов и нацкомпаний, а также достаточно большой ряд значимых чиновных постов. То есть, видно достижение компромисса между НАЗАРБАЕВЫМ и ТОКАЕВЫМ, а политически это означает, что у действующего президента во многих отношениях развязаны руки.

AZATTYQ . ORG . ««Дежурный» указ, расширяющий полномочия Назарбаева. Что за ним стоит?» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ предоставил своим указом предшественнику Нурсултану НАЗАРБАЕВУ более широкие полномочия, касающиеся кадровых вопросов. Документ подписан 9 октября, но появился в открытом доступе 21 октября. Пресс-секретарь президента назвал указ «дежурным», но целый ряд казахстанских информационных сайтов, опубликовавших новости о расширении полномочий Назарбаева, удалили сообщения.

«Патриархальная среда и «ұят»-воспитание. Есть ли там место феминизму?» — Феминизм в Казахстане ассоциируется, как правило, с русскоговорящими жительницами крупных и средних городов. Возможна ли борьба за равноправие в консервативной среде с патриархальным укладом?

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ — «Казахстану надо резко поднять налоги. Почему?» — Чтобы приблизиться к уровню развитых стран, власти страны планируют значительно увеличить госрасходы на социальные нужды, пенсии, здравоохранение, образование, науку и так далее. Однако в ближайшем будущем доходов бюджета на это не хватит, что вынуждает всё больше использовать Нацфонд в ущерб будущим поколениям и устойчивости экономики… Таким образом, чтобы достичь уровня развитых стран по финансированию жизненно важных государственных расходов, Казахстану надо резко нарастить ненефтяные налоговые и прочие доходы. И здесь правительство однозначно зашло в тупик, поскольку оно недавно снизило налоги для ИП и сейчас собирается на три года освободить от налогов малый бизнес.

TIME . KZ . «Народ и пенсия — едины!» — Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены урегулировать права своих граждан в области пенсионного обеспечения. Соответствующее соглашение сейчас рассматривается во всех странах Союза, а в Казахстане оно уже представлено на подпись президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ.

«Дорожные перспективы» — Власти обещают в ближайшие пять лет привести абсолютно все казахстанские автодороги в хорошее и удовлетворительное состояние. А для развития внутреннего туризма будет построено 13 аэродромов местных воздушных линий. Эти меры отражены в новом проекте госпрограммы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2020-2025 годы, который вчера на заседании правительства представил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут АТАМКУЛОВ.

«Золотая жила» — В Восточном Казахстане бывший финполовец руководил преступной группой. Продажа золотосодержащей руды градообразующему предприятию региона — ТОО “Казцинк” — обернулась для государства ущербом в 3,6 миллиарда тенге в виде неуплаченных налогов. Выяснилось, что для легализации руды была выстроена целая схема по обналичиванию средств. Кроме того, ранее услугами обнальщиков воспользовались десятки контрагентов в Усть-Каменогорске, Алматы, Нур-Султане и других городах Казахстана.

365 INFO . KZ . «Что происходит с бизнесом в Казахстане?» — По последним данным, более 85 тыс. юрлиц приостановили свою деятельность – это более 19% от их общего количества. Хуже всего ситуация в горнодобывающем секторе – тут временно не работают 32% компаний. Еще 7,5 тыс. предприятий находятся в процессе ликвидации. Из строительства уходит 3% зарегистрированных юрлиц, из торговли и сферы водоснабжения – по 2,1%. В большинстве случаев ликвидируется малый бизнес, однако в списке также 39 субъектов среднего и 13 крупного бизнеса.

«Почему молодежь выбирает обучение за границей?» — В нашем обществе началась девальвация ценности высшего образования. Оно все чаще воспринимается как простая, но необходимая формальность. Тем более, что качество отечественного обучения оставляет желать лучшего. Две трети казахстанцев не возражают, чтобы молодежь училась за рубежом. Но в каждой области цифры разнятся. При этом у иностранных дипломов ценность, наоборот, возрастает.

KP . KZ . «Брачным договором плохое дело не назовут» — В Казахстане, как и на всем пространстве бывшего Союза, заключение письменного соглашения по тому или иному поводу считалось бессмысленным занятием. Брачный договор не стал здесь исключением. Определенно, большинство наших граждан до сих пор воспринимают предложение заключить брачный договор как нечто меркантильное и неэтичное. Однако по мнению юристов, зачастую брачный контракт может стать сдерживающим фактором, который не даст супругам действовать необдуманно, а иногда даже глупо. Обо всех тонкостях оформления брачного договора «Комсомолка» решила узнать у директора юридической компании Salvis Алексея ДЮЖИКОВА.

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