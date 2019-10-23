Бишкек временно запретил ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Власти Кыргызстана временно запретили ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов на свою территорию, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Введен временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев во вторник», — сообщили в пресс-службе правительства Кыргызстана.

Как уточняет КирТАГ, временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов направлен на сокращение теневой экономики и ввоза нефтепродуктов в республику без соответствующего учета и оформления.

«Средняя потребность страны в бензине и дизельном топливе составляет порядка 1300-1400 тыс. тонн в год. Несмотря на увеличение объемов производства нефтепродуктов внутри страны, потребности в ГСМ не покрываются в полном объеме и обеспечиваются за счет импорта», — пояснили в министерстве экономики Кыргызстана.

При этом, отметили в ведомстве, почти 80% ГСМ импортируется из России.

«При проведении мероприятий, в соответствии с положением о порядке учета и контроля нефтепродуктов и применении контрольных пломб на территории Кыргызской Республики, утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2006 года №461, наблюдается ввоз в Кыргызскую Республику хозяйствующими субъектами нефтепродуктов для дальнейшей их реализации на автозаправочных станциях, документально оформленные как товарные позиции. В дальнейшем ввезенные таким способом нефтепродукты реализуются на рынке по более низкой цене в среднем на 15-20%», — заявили в правительстве КР.

Тем самым, по данным кыргызских властей, с указанных объемов не учтенных (контрабандных) нефтепродуктов не уплачивается акцизный налог

«В 2018 году мобильными группами по фактам незаконного ввоза горюче-смазочных материалов с территории сопредельного государства выявлено 73 факта, объем задержанного ГСМ составил 146 530 литров, на сумму более 5 млн сомов. По материалам, выявленным сотрудниками при осуществлении оперативно-рейдовых мероприятий, в отношении нескольких предпринимателей приняты меры административного характера», — уточняет КирТАГ.

По расчетам министерства экономики КР, доля теневого оборота нефтепродуктов за 10 месяцев 2018 года, по данным Нацстаткома Кыргызстана, составила 25,2% или более 12 млн сомов из всего объема ввозимого ГСМ. За аналогичный период 2017 года эти показатели были равны 12,8% или 5,3 млн сомов. С января по июнь 2019 года ввезено 5777 тонн нефтепродуктов без соответствующих сопроводительных документов.