Крупнейший азиатский лоукостер может открыть прямые авиарейсы из Малайзии в Казахстан

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Крупнейший азиатский лоукостер Air Asia может открыть прямые авиарейсы из Малайзии в Казахстан, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Сегодня в Куала-Лумпуре (Малайзия) казахстанская делегация в составе представителей КГА МИИР РК, посольства РК в Малайзии, аэропортов городов Нур-Султан, Алматы и Караганды провела переговоры с совладельцем и основателем группы компаний Air Asia Датуком Камарудин бин Мерануном и исполнительным директором авиакомпании AirAsia Беньямином Исмаилом. Air Asia является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Азии и 13-ой в мире. В ходе переговоров, стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения авиакомпании Air Asia между Казахстаном и Малайзией», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что малазийской стороне была предложена возможность выполнения полетов через Казахстан в крупнейшие мировые финансовые центры с пятой степенью свободы воздуха в аэропортах Нур-Султан, Алматы, Караганды и других.

«Режим «открытое небо» распространяется на аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Караганды, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей», — уточнили в КГА.

Также, представителями казахстанских аэропортов были предложены различные механизмы по стимулированию открытия регулярных полетов.

«В свою очередь, Датук Камарудин бин Меранун выразил заинтересованность в открытии прямых рейсов в Алматы с пятой степенью свободы воздуха в города Европы Рим, Милан, Ницца и Нью-Йорк (США)», — добавили в комитете.

Также казахстанская сторона встретилась со статc-секретарем – главой департамента гражданской авиации министерства транспорта Малайзии Мохамадом Радзуан Мазланом.

«В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения воздушного сообщения малазийскими авиакомпаниями, в том числе Air Asia. Со стороны авиационных властей Малайзии выражена полная поддержка инициативы Казахстана по открытию новых рейсов между двумя странами», — заключили в КГА.

Малазийская Air Asia осуществляет полеты по 152 направлениям в 22 странах мира. Парк воздушных судов состоит из 265 воздушных судов. Главным транзитным хабом авиаперевозчика является международный аэропорт Куала-Лумпура. По итогам 2018 года авиакомпанией было перевезено 44,3 млн пассажиров, что на 14 % больше по сравнению с 2017 годом.