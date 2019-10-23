На Т500 млрд пополнило правительство уставный капитал «КазАгро» за последние пять лет

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. На Т500 млрд пополнило правительство Казахстана уставный капитал АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «НУХ «КазАгро») за последние пять лет, признал председатель правления холдинга Ербол Карашукеев.

«С 2020 года мы планируем вывести холдинг «КазАгро» на безубыточный уровень и в ближайшие 10-15 лет хотим накопленный убыток, который был до 2019 года сформирован, нивелировать и уже на траекторию роста выйти. (…) За последние пять лет уставный капитал «КазАгро» был пополнен на Т500 млрд», — ответил Карашукеев на запрос члена комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента РК Сергея Звольского в ходе обсуждения республиканского бюджета на 2020-2022 годы на заседании в среду.

По словам депутата Звольского, «с целью стимулирования в 2020-2021 годах планируется пополнять уставной капитал АО «НУХ «КазАгро» по Т30 млрд ежегодно с дальнейшим кредитованием субъектов агропромышленного комплекса».

Так, в 2020 году, по его словам, планируется профинансировать 48 проектов, в 2021 году – 42. Вместе с тем, по данным министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, на начало текущего года у холдинга было 83 проблемных проекта на Т50 млрд – это молочно-товарные фермы, откормочные площадки, зернохранилища.

«Какова целесообразность выделения денежных средств на эти проекты неэффективной организации, каковой является холдинг «КазАгро»?» — спросил Звольский.

Однако, по мнению главы МСХ Сапархана Омарова, холдинг успешно кредитует сельское хозяйство.

«Сегодня ссудный портфель холдинга составляет Т904 млрд – это порядка 70 тыс. сельхозтоваропроизводителей (СХТП). Из них просроченная задолженность более 90 дней составляет 8%. Для сравнения, у банков она на 1 сентября составляла 9,5%. Именно у сельхозтоваропроизводителей, финансирующихся в банках – 27% (задолженность – КазТАГ)», — ответил Омаров.

Кроме того, за последние 5-6 лет банки второго уровня (БВУ) неохотно финансируют сельское хозяйство. В 2018 году, как подчеркнул министр, через дочерние предприятия «КазАгро» СХТП были профинансированы на Т400 млрд, а через банки – всего на Т76 млрд.

«Что касается 83 проблемных проектов, то они все в рабочем состоянии. Они (производители – КазТАГ) выпускают продукцию, налоги платят, но, по некоторым причинам, допустили просрочку. Холдинг составил «дорожную карту», по каждому предприятию отдельно проводим работу», — сказал Омаров.

По словам Карашукеева, инвестиционные проекты сами по себе проблемные в любом секторе экономики.

«(«Дорожную – КазТАГ) карту» составили, по ней отрабатываем. Мы приняли программу трансформации, делаем компактным холдинг, сокращаем расходы. Из семи «дочек» мы до I квартала следующего года оставим три дочерние организации. Будет порядка 1 тыс. человек сокращено. Меняются органы управления «КазАгро», — сказал председатель правления АО «НУХ «КазАгро».

В совет директоров, по его словам, будут включены «полностью независимые директора».

Напомним, 15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил принять меры в отношении АО «НУХ «КазАгро», указав на колоссальные убытки компании и треть простаивающих проектов, получивших финансирование по линии нацхолдинга. 22 июля в самом нацхолдинге заявили о том, что накопленный убыток «КазАгро» на начало 2019 года составил почти Т400 млрд.